Надто запальні: 3 знаки зодіаку, які обожнюють скандали

Частина людей прямо-таки обожнюють скандалити. Вони заводяться з пів оберту.

Так, до цього схильні 3 знаки зодіаку. Зокрема, Овен, Лев і Скорпіон, пише 24 Канал.

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Овен

Цей вогняний знак зодіаку дуже швидко "спалахує". Овен впертий і завжди впевнений у своїй правоті. Нерідко це призводить до скандалів.

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Лев

Ці люди точно не мовчатимуть, якщо їм щось не до вподоби. Леви терпіти не можуть, коли ними хтось керує. Завжди й у всьому хочуть бути лідерами. Якщо ж їхнє самолюбство зачепити, зчинять сильний галас.

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Скорпіон

Ще один знак, який любить поскандалити, – Скорпіон. Його представники та представниці доказуватимуть свою правоту навіть тоді, коли робити це недоречно. Народжені під цим знаком люблять скандалити.

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