Ці два знаки зодіаку найчастіше зраджують коханих

Астрологи назвали 2 знаки зодіаку, найбільше схильних до зради. Ці люди частіше за інших ходять наліво.

Овен та Близнюки. Саме ці знаки зодіаку найчастіше скачуть у гречку, передає 24 Канал.

До речі У рік Дракона 4 знаки зодіаку постійно думатимуть про колишніх: хто у списку

Близнюки

Астрологи зазначають, що саме цей знак зодіаку найбільше схильний до зради в стосунках. Близнюки обожнюють досліджувати та експериментувати. Окрім того, ці люди дуже цінують свою незалежність і свободу. Тож їм можуть бути до душі стосунки на одну ніч.

До речі, Близнюкам постійно необхідна стимуляція, щось нове та цікаве. Буденність в стосунках може дуже швидко набриднути.

Близнюки

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Овен

Овен перебуває під опікою Марсу – планети дії, агресії та сексуальності. Тож його представники та представниці мають надзвичайно високий сексуальний потяг. Вони схильні до зради.

Цікаво, що, Овен може піти наліво навіть не замислюючись. Цим знаком керують сильні емоції та імпульси, що можуть призвести до необачної поведінки.

Також він відомий своїм запальним характером і незалежністю. Якщо перебуваєте у стосунках з Овном, важливо завжди підтримувати іскру.

Овен