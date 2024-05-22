Овен, Телець і Лев, цьогорічне літо буде одним із найкращих у вашому житті, передає LifeStyle 24.

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Овен

Літо буде приємним на сюрпризи та позитивні емоції. Активна діяльність, релаксовий відпочинок, хороша компанія та оригінальні подарунки – усе це, та навіть більше, вам вдасться отримати вже зовсім скоро.

Гороскоп для Овнів

Телець

Зберіть сили, щоб провести останні дні весни у шаленому ритмі, адже за декілька днів вам доведеться "плавати" у морі вражень і пригод. Це літо стане незабутнім і навіть подекуди романтичним.

Гороскоп для Тельців

Лев

Ваша пристрасть і бажання відпочинку вже зовсім скоро знайдуть правильне русло. Готуйтесь до непередбачуваних планів, які паморочитимуть голову враженнями та новими знайомствами.

Гороскоп для Левів