Ці 3 знаки зодіаку уникають нових стосунків: про кого йдеться

Астрологи кажуть, що не всі знаки зодіаку готові будувати стосунки. Когось стримує негативний досвід з минулого, а хтось просто боїться зазнати невдачі через якісь власні травми. Таким людям складно довіритися партнерові.

Не можуть поки що працювати над новими стосунками Тельці, Діви та Козороги. Вони не дуже добре себе почувають й наодинці, але на зміни наважитися зараз не готові, передає Love 24.

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Телець

Тельці отримали дуже негативний досвід стосунків у минулому, тому зараз бояться довіритися іншій людині. У підсвідомості представників цього знаку зодіаку завжди сидить думка, що їм зроблять боляче. Коли бачать, що хтось починає проявлятися в романтичному плані, то одразу закриваються і втікають.

Гороскоп для Тельців

Діва

Дівам добре наодинці, однак вони також хочуть турботи та любові. Представники цього знаку зодіаку ніяк не можуть пропрацювати свої моральні травми, які шкодять у житті, зокрема й в романтичних питаннях. Астрологи рекомендують піти на сеанс до психолога, щоб розв'язати всі проблеми й відкритися новим почуттям.

Гороскоп для Дів

Козоріг

Козорогам ніколи не вдавалося побудувати серйозних стосунків, хоча партнерів було чимало. Представники цього знаку зодіаку вже зневірилися і вважають, що не зможуть по-справжньому закохатися. Такий ментальний блок й не дає будувати нові стосунки. Вони намагаються уникати романтики й інших теплих почуттів.

Гороскоп для Козорогів