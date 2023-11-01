Остерігайтеся зради: 4 знаки зодіаку, партнери яких можуть піти наліво вже до кінця 2023

До кінця року чотирьом знакам зодіаку варто бути особливо уважними та обережними. Річ у тім, що кохані люди можуть зрадити їх.

Водолій, Терези, Овен і Риби, ваша кохана людина у найближчі кілька місяців може піти наліво. Про це з посиланням на астрологів пише 24 Канал.

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Водолій

В останній місяць року вам варто бути особливо уважними до свого партнера. Якщо є проблеми, краще обговоріть їх і вирішіть прямо зараз.

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Терези

Останнім часом у ваших стосунках могло бути щось не так. Наприклад, партнер почав дивно себе поводити. Остерігайтеся зради.

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Овен

Вам варто бути більш чуйними та ніжними з коханою людиною. Якщо не змінитеся, існує ризик зради.

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Риби

Звертайте особливу увагу на так звані червоні прапорці. Якщо відчуваєте щось не те, краще обговоріть ситуацію. Обережно, ваш партнер може сильно ранити.

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