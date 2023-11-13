Аби уникнути розлучення: 3 знаки зодіаку, яким потрібна пауза у стосунках

Стосунки – це постійна праця двох партнерів. Нерідко пари переживають важкі часи. Втім, не завжди варто одразу розлучатися.

Близнюки, Діви та Леви, вам потрібно взяти паузу у стосунках. Обговоріть усе з коханою людиною, пише 24 Канал.

До слова Ці 3 знаки зодіаку можуть розлучитися у 2024 році

Близнюки

Як часто у вашій парі виникають непорозуміння та сварки навіть на пустому місці? Обдумайте все. Можливо, деякий час варто пожити окремо одне від одного. Кожному потрібно добре все обдумати й ухвалити для себе важливе рішення.

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Діва

Ваші стосунки зараз не такі як на початку? Ймовірно, здається, що це вже нестерпно. Однак, не обов'язково розривати все прямо зараз. Візьміть паузу. Кожному потрібен час, щоб зрозуміти для себе, чого насправді хочеш.

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Лев

Якщо не зупинитеся зараз, існує великий ризик розлучитися вже у 2024 році. Чи ажливі вам ці стосунки, чи ще кохаєте? Дайте щиру відповідь собі.

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