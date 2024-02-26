Навесні 3 знакам зодіаку розіб'ють серце: хто у списку

Ця весна буде щасливою, втім, не для всіх знаків зодіаку. Так, трьом з них розіб'ють серце.

Овен, Козоріг і Телець, у вас ймовірні серйозні проблеми в особистому житті. Дорога серцю людина зробить боляче, пише Love 24.

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Овен

Цей березень може бути успішним для Овна в багатьох сферах, однак, не в особистому житті. Кохана людина може розбити вам серце. Вам може здатися, що земля йде з-під ніг. Дайте собі час. Переживіть цей період так, як відчуваєте.

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Козоріг

У березні вам можуть розбити серце. Це буде боляче й дуже несподівано. Втім, не звинувачуйте у всьому тільки себе. Повірте, кохання ще буде. Незабаром особисте життя зміниться на краще.

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Телець

У перший місяць весни в цього знаку зодіаку може початися чорна смуга. Ймовірні негаразди у всіх сферах життя. Окрім того, кохана людина розіб'є вам серце.

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