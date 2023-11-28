Названо 5 знаків зодіаку, які розлучаться у 2024 році

Не всі пари зможуть зберегти свій шлюб у 2024 році. Так, частина врешті-решт розлучиться.

Так, Близнюки, Діва, Лев, Телець і Козоріг у 2024 році можуть розлучитися. Хтось зробить це через зраду (свою або ж коханої людини), інші – бо "не зійшлися характерами", пише 24 Канал.

Цікаво Які знаки зодіаку у 2024 році матимуть коханців

Лев

Наступного року ваш шлюб, ймовірно, тріщатиме по швах. Усе через зраду. Перш ніж скочити в гречку, подумайте, чи готові завдати болю партнеру, чи партнерці та втратити все.

Гороскоп для Левів

Близнюки

Останнім часом ви могли дедалі частіше сваритися з чоловіком чи дружиною. Конфлікти почали виникати навіть на пустому місці. Обговоріть усе. Якщо не зробите цього, можете розлучитися.

Гороскоп для Близнюків

Діва

З часом ваші стосунки почали змінюватися. Втім, на жаль, не у кращу сторону. Можливо, настав час кожному піти своєю дорогою.

Гороскоп для Дів

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Телець

Важко побудувати міцні, здорові та гармонійні стосунки, якщо над цим працює лише хтось один. Обдумайте все. Можливо, досить мучити одне одного.

Гороскоп для Тельців

Козоріг

Ви нерідко ставите на перше місце кар'єру. Втім, не замислюєтеся, як це впливає на стосунки з близькими. Кохана людина потребує вас. Не всі готові жити з трудоголіками.

Гороскоп для Козорогів