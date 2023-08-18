Науковці взяли під огляд 110 здорових чоловіків віком від 18 до 35 років та поділили їх на дві групи. Одна група була зобов'язана вживати щодня 60 грамів горіхів – мигдалів, фундука та волоських горіхів – протягом 14 тижнів. Інша група дотримувалася дієти, в якій горіхи вживались дуже рідко.

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Горіхи покращують якість сперми

Результати дослідження неабияк вразили: чоловіки, які споживали горіхи, мали в середньому на 16 % вищу концентрацію статевих клітин у спермі порівняно з контрольною групою. Життєздатність сперматозоїдів виявилася на 4 % вищою, а рухливість клітин покращилася на 6 %.

Цікавим фактом є також зниження рівня фрагментації ДНК сперматозоїдів в тих чоловіків, які регулярно споживали горіхи. Фрагментація ДНК сперматозоїдів є однією з поширених причин чоловічого безпліддя.

Тож, зауважте, що дієта, багата жирними кислотами омега-3, антиоксидантами та вітаміном B, може позитивно впливати на фертильність чоловіків. Омега-3 жирні кислоти відомі своїми корисними властивостями для серцево-судинної системи та загального здоров'я. Антиоксиданти, які великою кількістю містяться в горіхах, допомагають захищати клітини від стресу та покращують їх функціонування.

Горіхи покращують якість сперми / Pexels

Враховуючи ці дослідження, здорове харчування, яке включає регулярне споживання горіхів, може бути чудовим кроком для тих, хто прагне підвищити якість своєї сперми та підтримати репродуктивне здоров'я.