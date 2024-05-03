Народилася у Києві й стала найвпливовішою жінкою століття: якою була історія кохання Голди Меїр

Від дня народження Голди Меїр 3 травня минає 126 років. Найвпливовіша жінка XX століття народилася у Києві й стала однією з засновниць держави Ізраїль.

Меїр понад 30 років була однією з найяскравіших зірок світової політики. Зокрема, стала прем'єр-міністркою Ізраїлю в один з найскладніших періодів історії країни. Саме Меїр належить найактуальніша цитата: "не можна домовлятися про мир з тими, хто прийшов тебе вбивати". У день народження видатної жінки Love 24 пригадує історію її кохання.

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Що відомо про шлюб Меїр з Меєрсоном

З раннього віку Голда працювала, аби заробити собі на життя й зробити перші кроки у кар'єрі. Мама політикині бачила для неї зовсім інше майбутнє та намагалася схилити доньку до протилежного шляху, розповідаючи, що "ти можеш стати дуже розумною господинею, але ніколи не станеш дуже розумною жінкою".

Водночас Голда точно знала, яким буде її життя, й вірила у себе. Однак відмовлятися від кохання вона не збиралася. Меїр вийшла заміж у 19 років за Морріса Меєрсон. Він поділяв її життєві погляди й це стало вирішальним аргументом, коли дівчина сказала "так".

Їхнє весілля відбулося напередодні Різдва. У Голди не було розкішної весільної сукні, натомість вона обрала стриманий сірий костюм. Як пригощення гостям подали картоплю, оселедці та бісквіти.

Вже невдовзі після весілля подружжя емігрувало до Палестини. Там вони мешкали у комуні, де люди всі права, обов'язки та майно були спільними. Для Голди це було життя мрії. Однак Морріс не витримав його ритму. Коли він тяжко захворів, сім'я переїхала до Ізраїлю.

Біографи зауважують, що Морріс розумів та поділяв погляди Голди. Проте її запал був для нього надмірним. Попри складнощі, у подружжя народилося двоє дітей: син Менахем, який збудує чудову музичну кар'єру, та донька Сара. Голда обожнювала дітей й була чудовою матір'ю для них.

Зрештою, після багатьох років разом Голда та Морріс розійшлися. Розлучення вони так і не оформили. Коли чоловік помер, Голда зізнавалася, що почувається винною перед ним.