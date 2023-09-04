Протилежності притягуються: секрети стилю Гейлі та Джастіна Бібера

Гейлі та Джастін завжди виступають єдиним фронтом на публіці, підтримують одне одного у власних проєктах та на різноманітних заходах. Але є один момент, який час від часу не збігається у цьому на перший погляд ідеальному подружжі. Це – стиль!

Витончена Гейлі та домашній Джастін – інколи й не скажеш, що ця пара зібралася на один і той самий захід. Ми знайшли декілька світлин-підтверджень, які свідчать про те, що протилежності і справді притягуються.

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Стиль не розбрату

Інколи жінки хочуть внести свої корективи у стиль коханого: підібрати новий одяг, натякнути, що одягнути перед виходом і так далі. Але це точно не про Гейлі. Здається, вона дає повну свободу вибору своєму Джастіну.

Так, днями Джастін опублікував серію знімків, де він із Гейлі в одному із закладів харчування. Прихильники одразу вказали на кардинальну розбіжність у стилі пари: жінка була одягнена у вишукану червону сукню. Її образ доповнювали прикраси. Натомість чоловік обрав сіре худі, такі ж шорти та жовте взуття. Його ж образ доповнювала рожева кепка, насунута поверх каптура від худі.

І це не єдиний випадок! Ось ще світлини, які Бібер опублікував у січні цього року. На заході він з'явився у кросівках, широких джинсах, просторому худі і рожевій шапці. Цього разу родзинкою модного look Джастіна стала масивна коричнева шуба.

Натомість Гейлі обрала суцільний чорний, вишукані підбори, прикраси, а талію підкреслила масивним паском. Можливо, таким чином подружжя змагається на кого більше звернуть увагу на заходах. Або просто і справді вільно виражає свій стиль не намагаючись переробити одне одного.

Нещодавно в мережі ширилися чутки про вагітність Гейлі. Однак пара це жодним чином не прокоментувала. Раніше вони зазначали, що вже готові стати батьками, але хвилюються через надмірну увагу громадськості.

Нагадаємо, Гейлі та Джастін одружилися у 2018 році. До цього чоловік мав гучний роман із Селеною Гомес.