Софі Единбурзька відвідує Київ: що відомо про її ідеальний шлюб з сином Єлизавети ІІ

Герцогиня Единбурзька Софі наприкінці квітня 2024 року прибула до Києва. Це – перший візит представниці британської королівської родини в Україну від 2014 року.

Софі вже 25 років перебуває у шлюбі з принцом Едвардом – наймолодшим сином королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа. Їхня історія кохання – найспокійніша в сім'ї. На відміну від братів Чарльза та Ендрю Едвард не подавав на розлучення. На зрадах ЗМІ його також не ловили. Love 24 розповідає історію кохання Едварда та Софі, яка видається справді ідеальною.

Зверніть увагу Прояв солідарності й підтримки, – Олена Зеленська про зустріч з герцогинею Единбурзькою

Від найяскравішої пари свого часу до royal-подружжя

Кохання Едварда та Софі не спалахнуло з першого погляду. Від знайомства до початку стосунків минуло декілька років. На той час Софі працювала у піарі, а Едвард займався театральними постановками. Шанувальники пари та ЗМІ з нетерпінням чекали заручин. Зрештою, принц Едвард сам звернувся до репортерів та попросив їх зупинитися й дати парі хоч трішки приватності. Фактично він дав зрозуміти: чим менше тиску, тим більше шансів на освідчення у найближчій перспективі.



Софі та Едвард щасливі разом вже понад 25 років / Getty images

Зрештою, історична подія відбулася у грудні 1998 року під час відпустки на Багамських островах. Принц вручив Софі каблучку від Asprey and Garrard. Про заручини пара оголосила вже напочатку 1999 року. У розмові з журналістами Едвард проявив відвертість й зізнався: це був найкращий час для освідчення. Якби все сталося раніше, це було б неправильно, а Софі могла відповісти відмовою.

Казкове весілля відбулося у червні 1999 року. Трансляцію церемонії подивилися 200 мільйонів людей. Софі та Едвард були фантастично красивими нареченими. Ще й зараз у тіктоці віруситься момент, як Едвард підбадьорливо підморгнув Софі біля вівтаря. Його теплі весільні емоції часто порівнюють з відстороненістю, яку його старший брат Чарльз демонстрував на весіллі з Діаною Спенсер.

У тіктоці порівнюють емоції Чарльза та Едварда: дивіться відео

Весілля Софі та Едварда відбулося під щасливою зіркою. Пара разом вже чверть століття.

В Едварда та Софі – двоє чудових дітей: донька Луїза та син Джеймс. Багато років потому прессекретарка Софі розповіла, що герцогиня мало не померла під час перших пологів. На щастя, і її життя, і життя Луїзи вдалося врятувати.

Упродовж останніх років Едвард та Софі сумлінно працюють на корону. Вони не опиняються в епіцентрі скандалів й випромінюють тепло, повагу, взаєморозуміння та любов. Вітаючи Едварда з Днем народження у 2024 році Софі наголосила, що він – кохання її життя та найкращий друг.