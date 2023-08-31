Флірт з партнером: чому він може бути корисний для стосунків

Між намаганням привернути увагу партнера і сподобатися часто стоїть флірт. В серйозних стосунках пари забувають про нього, а він може відігравати важливу роль у їх підтримці.

Флірт може дати нове життя шлюбу чи довготривалим стосункам та підтримати емоційне здоров'я пари. Фахівці виділили декілька аспектів як саме він може бути корисний.

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Корисний флірт

З часом стосунків та сама палка іскра може згасати. Розпалити її з новою силою допоможе флірт. Він відновлює початковий потяг партнерів, коли вони були ще на етапі намагання сподобатися і завоювати одне одного. Навіть кокетливі жести додають романтики у буденність.

Флірт допомагає вийти за межі буденності / PickPik

Флірт передбачає позитивні емоції, грайливість та гумор, а отже створює емоційний зв'язок між партнерами. Він може допомогти зняти стрес та на мить забути про побутові турботи.

Флірт передбачає спілкування. Залученість до розмови і щире зацікавлення партнером допомагає прокачати навички спілкування одне з одним. А нова інформація може викликати співпереживання, що теж зміцнює стосунки.

Флірт може допомогти краще спілкуватися з партнером / unsplash.com

Дотики, підморгування, посмішки – всі ті засоби, які використовуються у флірті під час знайомства. Чому б їх не застосувати у повсякденному житті? Такі фізичні прояви почуттів ще більше підкріплюють слова "Я тебе кохаю".

Все це підвищує й самооцінку. Під час флірту партнер отримує компліменти на свою адресу, а отже посилюється почуття бути бажаним.

Флірт може посилити кохання / PickPik

Пам'ятайте, дані поради є індивідуальними. Можна вдатися до експериментів і визначити, які лайфхаки підходять саме вашим стосункам.