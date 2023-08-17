Замість порно: 5 сексуальних фільмів та серіалів, які збуджують 18+

Шукаєте щось інтимне, але не порно? Ми вам допоможемо, адже підготували добірку сексуальних фільмів та серіалів, які все ще час від часу знімає Голлівуд.

Навіть кілька нових фільмів 2023 року, таких як "Укриття" чи "Супер Майк: Останній танець" дозволять відчути пристрасть між вами. Крім цього, пропонуємо переглянути еротичні серіали на Netflix, які можуть стати ніжною та сексуальною прелюдією.

Вам сподобається 5 крутих серіалів, у яких багато сексу 18+

5 сексуальних фільмів та серіалів, які збуджують

"Червоний, білий та королівський синій", 2023 рік

"Червоний, білий та королівський синій" – чудова та насичена романтична комедія, заснована на еротичній книзі Кейсі Маккуїстон. За сюжетом, Алекс Клермонт-Діас, син президента США, і британський принц Генрі мають багато спільних рис, але їхні взаємини відзначаються абсолютною неприязню. Після публічного конфлікту, з метою уникнення негативних наслідків для своїх країн, хлопці вимушені імітувати добрі стосунки. З часом їх примусова дружба виростає в щось більше.

"Червоний, білий та королівський синій": дивіться трейлер

"Укриття", 2023 рік

Цікаво, що деякі з найсексуальніших сцен цього фільму взагалі не пов'язані з сексом, хоча і його у стрічці теж достатньо. Показовий приклад: найгарячіші моменти у психологічному трилері про пані (Маргарет Квеллі) та її клієнта (Крістофер Ебботт) — це коли вони сперечаються про те, хто насправді все контролює. Сюжет "Укриття" розгортається в затишному готельному номері.

"Укриття": дивіться трейлер

"Супер Майк: Останній танець", 2023 рік

Якщо бути чесними, все, що вам дійсно потрібно побачити у фільмі "Супер Майк: Останній танець", можна знайти у першій сцені між Ченнінгом Татумом та Сальмою Хаєк. Це один із найкращих танців Супер Майка у всій серії фільмів.

За сюжетом, Майк Лейн втрачає все майно і змушений працювати барменом у Флориді. Прагнучи відновити минулі добрі часи, Майк вирушає до Лондона разом із багатою хитрою дівою, яка готує йому пропозицію, від якої важко відмовитися.

"Супер Майк: Останній танець": дивіться трейлер

"Секс і Каліфорнія", 2007 – 2014 роки

Генк Муді, перебуваючи в стані творчої та особистої кризи, остаточно потопає в пороках: марихуани, алкоголю та спокусливих жінок. Проте, упродовж кожного сезону, він не втрачає надії відновити втрачену сім'ю та повернутися до своєї улюбленої роботи.

Серіал виходив з 2007 по 2014 рік, і в головній ролі виступив голлівудський актор з українським корінням – Девід Духовни.

"Секс і Каліфорнія": дивіться трейлер

"Мулен Руж", 2001 рік

Найкращий фільм для вечора з пристрасним Юеном МакГрегором та талановитою Ніколь Кідман у головних ролях. Події відбуваються у Парижі, 1899 рік. За сюжетом, маловідомий і бідний поет закохується у танцівницю з Мулен Руж. Найгарячішою сценою, на нашу думку, є танго "Роксана".

"Мулен Руж": дивіться трейлер