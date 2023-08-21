Повернуть віру в кохання: 10 романтичних фільмів на Netflix, які обов’язково треба подивитися

У сучасному світі, коли навколо багато історій про зради, болісні розлучення та нещирі почуття, дуже важко продовжувати вірити у справжнє кохання. Інколи здається, що його просто не існує. У такому випадку варто переглянути романтичні історії, які нагадують, що кохання справді є.

Це можна зробити як наодинці, так і в парі з партнером, щоб додати стосункам більше романтики та щирих почуттів. Добірка таких фільмів, які вже зараз можна переглянути на Netflix – далі.

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"Тільки ти"

1994США

Єлена та Джейк випадково зустрічаються напередодні Нового року. Між ними одразу виникає глибокий зв'язок, однак певні обставини стають причиною розлучення. Через роки доля знову зведе їх. Щоб зрозуміти, чи можуть бути разом, закохані вирушають у подорож.

"Тільки ти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Покоївка з Мангеттену"

2002США

Випадковість призводить до того, що Мелісу Вентуру приймають за заможну гостю й вона стає героїнею бурхливого роману з вродливим політиком.

"Покоївка з Мангеттену": дивіться онлайн трейлер фільму

"Обіцяти – ще не одружитись"

2009США, Німеччина, Нідерланди

У Балтіморі група з чотирьох чоловіків та п'яти жінок бореться з труднощами збереження свого любовного життя. Це своєрідний посібник зі знайомств у 21 столітті, в якому показані події, які можуть трапитися в житті кожного з нас.

"Обіцяти – ще не одружитись": дивіться онлайн трейлер фільму

"Незамінний ти"

2018США

В Еббі діагностують рак і вона починає шукати пару для свого нареченого та найкращого друга Сема. Вона рішуче прагне знайти для Сема кохану, що займає головне місце у цій історії.

"Незамінний ти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Підстава"

2018США

Це історія життя двох помічників – Харпера та Чарлі, які навантажені роботою та, щоб мати більше вільного часу, вирішують звести своїх керівників – Кірстен і Ріка. Вони прагнуть зародити романтичні стосунки між своїми босами, однак неочікувано самі закохуються одне в одного.

"Підстава": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шлюбна історія"

2019Велика Британія

Чарлі та Ніколь переживають болісне розлучення. Водночас вони борються зі своїми бажаннями, особистим зростанням і впливом на спільного маленького сина.

"Шлюбна історія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загадкове вбивство"

2019США

Поліційний з Нью-Йорка та його дружина вирушають у романтичну подорож Європою, щоб відновити пристрасть у стосунках. Однак плани змінює обман, частиною якого вони стають.

"Загадкове вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму

"Завжди будь моїм "мабуть"

2019США

Саша та Маркус – друзі дитинства, які відновлюють стосунки після багатьох років розлуки. У них різні життєві історії, складні почуття, однак стара дружба поступово переростає в пристрасний роман.

"Завжди будь моїм "мабуть": дивіться онлайн трейлер фільму

"Останній лист від твого коханого"

2021Велика Британія, Франція

Журналістка Еллі знаходить серію любовних листів 1960-х років. Однак навіть не здогадується, що ці пошуки перепишуть історію та допоможуть побачити правду про власний роман.

"Останній лист від твого коханого": дивіться онлайн трейлер фільму

"До тебе чи до мене"

2023США

Деббі та Пітер – найкращі друзі, але вони зовсім різні. Деббі разом з сином шукає комфорту в Лос-Анджелесі, а бурхливе життя Пітера вирує в гамірному Нью-Йорку. Неочікувано вони вирішують на тиждень помінятися будинками та життями й навіть не підозрюють, що це допоможе зрозуміти, що бажання та уявлення можуть не збігатися з тим, що насправді потрібно.

"До тебе чи до мене": дивіться онлайн трейлер фільму