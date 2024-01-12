За крок від престолу Данії: фантастична історія кохання кронпринца Фредеріка і Мері

Королева Данії Маргрете II у новорічному зверненні заявила, що зрікається престолу. Новим правителем країни стане її син Фредерік, а королевою – його дружина Мері.

Історія кохання Фредеріка та Мері розпочалася ще у 2000 році. Тоді ніхто й гадки не мав, що випадкова зустріч в австралійському барі стане доленосною та змінить життя цілої країни, розповідає 24 Канал.

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Народ Данії обожнює майбутніх короля та королеву. Вони вкрай рідко опиняються в епіцентрах скандалів. Однак світові ЗМІ упродовж десятиліть продовжують висвітлювати їхню історію.

Під час першої зустрічі Мері не впізнала Фредеріка

Юність майбутньої королеви Данії минула в Австралії. Туди з Шотландії емігрували її батьки. Кронпринцеса Мері ніколи не була Попелюшкою, яка чекає, доки принц запросить її на бал. Амбіційна молода дівчина сама писала свою казку. Вона з успіхом закінчила Університет Тасманії й будувала кар'єру у рекламі.

Тим часом принц Фредерік став першим у королівській родині Данії, хто здобув ступінь магістра політичних наук в Орхуському університеті. Особисте життя у кронпринца розвивалося дуже бурхливо. Однак жодне з кохань не завершилося заручинами. Місцеві ЗМІ зауважують, що це – частково результат дій Маргрете II. Вона прискіпливо обирала майбутню королеву Данії.

Цікаво, що свою майбутню дружину Фредерік зустрів не в рідній Данії, а якомога далі від батьківського дому. Доленосна зустріч відбулася у Сіднеї під час Олімпійських ігор. Фредерік разом з друзями (представниками королівських родин інших країн) зайшов у бар. Там він вперше побачив Мері. Дівчина справила на кронпринца фантастичне враження.

Згодом Мері розповіла, що Фредерік представився просто "Фред". А вона не впізнала спадкоємця престолу Данії. Майбутні закохані потиснули одне одному руки на знак знайомства. Так почалася їхня історія. Лише через годину Мері запитали: "ти взагалі знаєш, хто це?".

Рік таємних стосунків та переїзд Мері у Данію

Майже рік Мері та Фредерік зустрілися таємно. Пара розсекретила свої стосунки у 2001. А вже через рік Мері переїхала у Данію. Там вона почала вивчати мову та знайомитися з місцевою культурою.

У 2003 Фредерік освідчився. Мері відповіла "так". А народ зворушили кадри з оголошення про заручини, на яких кронпринц Фредерік цілує каблучку на пальці коханої.



Заручини Фредеріка і Мері / Getty images

Весілля у Копенгагені

Весілля відбулося у травні 2004 року у Копенгагені. ЗМІ розповіли, що у весільну сукню Мері вшила обручку своєї покійної матері.

Схоже, Маргрете II схвалювала вибір сина, бо як весільний подарунок для невістки обрала тіару.

Подружжя має чотирьох дітей: Крістіана, Вінсента, Ізабеллу та Йозефіну.

Упродовж десятиліть Фредерік та Мері віддано працювали на благо корони Данії. А тепер зійдуть на престол: як чоловік та дружина, король та королева.