Закохалися ще у 1950-х, а одружилися через 70 років: у Флориді відбулося весілля століття

Закохані Елейн Холл і Роланд Пассаро одружилися у колі дітей та внуків у Флориді. І нареченому, і нареченій вже виповнилося 88 років. Цікаво, що познайомилися та закохалися вони ще у 1950-х.

Шкільна історія кохання Елейн і Роланда розпочалася ще у далеких 1950-х. Тоді закохані разом навчалися у школі. Роланд розповів, що Елейн була найрозумнішою дівчиною у класі: знала відповідь на кожне запитання.

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Окрім того, Роланд зауважує, що його майбутня дружина була "дуже гарячою". Тим часом Елейн також згадує свого коханого у юності з захопленням. Вона зізнається, що "Роланд був таким красивим, як тільки міг бути, він був зіркою, і він подобався всім дівчатам". Елейн додає: їй подобалося подобатися йому.



Весілля Елейн та Роланда називають подією століття / People

Водночас після школи шляхи Роланда та Елейн розійшлися. Доленосною для закоханих стала зустріч у 2003 році: тоді однокласники зустрілися, щоб відсвяткувати 50 років після завершення школи. Тієї святкової ночі закохані відчули, що між ними є хімія. На прощання Роланд не втримався й поцілував Елейн.

Тривалий час закохані насолоджувалися своєю історією кохання, а рішення одружитися ухвалили у 2023 році. Весілля відбулося у Флориді у колі найближчих людей. Роланд та Елейн щасливі разом. А користувачі мережі зауважують, що їхня історія має стати книгою або фільмом. Вона доводить: розминутися зі "своєю" людиною неможливо.