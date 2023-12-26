Досі не розмовляють: екснаречена жорстко посварилася з мамою через весільну сукню

У мережі жінка на ім'я Ліз розповіла про свою сварку з мамою. Причиною, як не дивно, стала весільна сукня. Тепер екснаречена та її мама не розмовляють.

Ліз розповіла, що невдовзі після весілля вони з чоловіком переїхали. Власного будинку у них ще не було, тому деякі речі вона залишила в оселі матері. Зокрема, мовиться про весільну сукню.

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Згодом Ліз стала мамою. Вони з чоловіком придбали житло, але часу поїхати за речами так і не було.

Мама попросила сукню для своєї подруги

Подруга мами Ліз готувалася до весілля. Вона вирішила поміряти весільну сукню Ліз й була дуже задоволена своїм виглядом. Тоді мама почала просити у Ліз позичити сукню на один день.

Ліз відмовилася. Вона заявила, що ця сукня – особлива, і ділитися нею з кимось – неприпустимо.

Мама спробувала переконати доньку. Зокрема, наголосивши, що сукня (хоч і весільна) – це просто річ. І замість того, щоб залишити її припадати пилом у шафі, набагато краще дати вбранню друге життя. Мама навіть обіцяла, що після весілля подруги сама занесе сукню у хімчистку.

Однак Ліз навідріз відмовилася. Тепер вони з мамою не розмовляють.

Коли Ліз поділилася історією у мережі, вона отримала багато коментарів підтримки. Люди погоджуються, що весільна сукня – не та річ, яку хочеться позичити комусь чужому. Чимало наречених розповіли, що й самі бережуть своє весільне вбрання й не дозволять іншим людям навіть торкнутися до нього.

"Кожен має мати свою весільну казку і своє весільне вбрання", – пишуть користувачі мережі.