Весь світ намагається очиститися від росіян. Тим часом Джонні Депп вирішив, що зараз саме час закрутити роман з росіянкою. Відомо, що дівчину звуть Юлія.

За даними ЗМІ, Депп зустрів нове кохання вперше після розлучення з акторкою Ембер Герд. Тим часом шанувальники заявили, що росіянка Юлія – "копія Ембер".

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Що відомо про нові стосунки Деппа

Деппа та росіянку помітили у Лондоні. Їх помітили на гелікоптерному майданчику. Повідомляють, що саме звідти пара вирушила на романтичне побачення. За даними росЗМІ, дівчину звати Юлія. Вона володіє косметологічною клінікою у Празі та, вочевидь, там мешкає. Це так типово для росіян: не хотіти залишатися на території своєї країни-агресорки.



Джонні та росіянка / Фото РосЗМІ

Зауважують, що вперше Деппа та росіянку помітили разом ще два роки. Однак відтоді їхні стосунки вийшли на новий рівень. Кажуть, що Депп наразі – дуже щасливий. Однак, можемо прогнозувати, що ненадовго, бо, як відомо, найгірше, що можна зробити для свого особистого життя – почати зустрічатися з росіянкою.

Варто зауважити, що раніше Депп перебував у шлюбі з Ембер Герд. Стосунки завершилися масштабним скандалом та судовим процесом. Окрім того, Депп тривалий час перебував у стосунках з Ванессою Параді.