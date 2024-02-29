Джо та Джилл навіть у найскладніші часи демонструють кохання та підтримку одне до одного. Навіть попри всю зайнятість, президент США не забуває про романтичні сюрпризи для дружини.

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Подружжя ходить на побачення й насолоджується простими життєвими радощами. Наприклад, декілька років тому на Геловін Джо та Джилл вийшли з Білого дому й роздавали дітям цукерки. Ба більше: у найкращих традиціях свята перша леді США одягнула лілову перуку та доповнила образ крилами феї. Джо не міг відвести від коханої закоханого погляду.

Відео, на якому Джо дорогою до вертольота зриває для Джилл кульбабу, стало вірусним у мережі. Тоді люди з різних куточків світу писали подружжю теплі коментарі й наголошували: саме на таких деталях і тримається шлюб.

У чому секрет щастя шлюбу президента та першої леді США

У майбутній книзі Кеті Роджерс розкрила секрет шлюбу Байденів. Президент США жартома зізнався, що ключ до сімейного щастя – "класний секс". ЗМІ повідомляють, що Джилл таку відвертість не оцінила і неабияк розлютилася на чоловіка.