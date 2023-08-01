Від дитячої закоханості до розлучення: що об'єднувало Джейсона Момоа та Лізу Боне

Колись Ліза Боне влаштувала своєму колишньому чоловіку Джейсону Момоа неймовірний сюрприз – на його день народження привезла дітей аж у Австралію, де проходили зйомки стрічки "Аквамен". Таким чином жінка вирішила підтримати свого чоловіка.

Сьогодні Джейсон Момоа відзначає свій 44 день народження. Утім, з Лізою Боне вони вже більше року не разом. До сьогодні офіційної версії розриву ніхто не озвучив, а у ЗМІ приписують Момоа новий роман. Де справжня істина – 24 Канал відтворив неймовірну історію кохання легендарної пари.

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Дитяча закоханість – доросла мрія

Йому було 8 років, коли Джейсон Момоа уперше побачив тоді ще по телевізору 20-річну Лізу Боне. Він миттєво закохався в красуню, незважаючи на те, що та була заміжня за рокером Ленні Кравіцем. Вже тоді чоловік не відкидав реальної можливості одружитися з нею.

Перша зустріч майбутнього подружжя сталася у 2005 році в джазовому клубі Лос-Анджелеса. На той момент Ліза вже розлучилася з Ленні і мала від нього доньку Зої.

У мене всередині спалахнув феєрверк,

– ділився емоціями першої зустрічі Джейсон зі своїм другом.

Потім вони разом поїхали з клубу і Боне вразила Момоа своєю любов'ю до пива. Вже за два роки у пари народилася спільна дитина – донька Лола. А наприкінці 2008 зіркова родина поповнилася ще на одного – сина Накоа-Вульфа.

Джейсон Момоа та Ліза Боне / Instagram_prideofgypsies

Довгоочікуване одруження

Двоє дітей, перша спільна робота у фільмі "Дорога честі" та більше 10 років разом, але до 2017 року штамп у паспорті цю пару не об'єднував. Випадково у ЗМІ потрапила інформація про таємне весілля Джейсона та Лізи. Актор назвав це "зливом".

Я одружений зі своєю дружиною 12 років. Це просто зібрання рідних і святкування нашого кохання,

– коментував Момоа.

Далі пара вже в офіційному статусі тільки разом з'являлася на усіх червоних доріжках.

Стригтися – зась

Брутальний образ Джейсона Момоа доповнює його довге волосся. Чоловік пригадував, що на момент знайомства з Лізою у нього навіть були дреди. І він боявся, що це не сподобається Боне. Утім, саме жінка стала стимулом ніколи не ходити до перукарні.

Моя дружина залишила б мене, якби я підстригся. Тому я не роблю цього,

– пояснював свій стиль чоловік.

Чого тільки не зробиш для дружини! Джейсон демонстрував піклування про свою кохану. Одягнути її у свій жакет прямісінько на червоній доріжці – легко! Відреставрувати її перше авто – нема проблем. Навіть з колишнім чоловіком налагодити стосунки і стати йому названим братом – теж можна!

Джейсон Момоа та його легендарна зачіска / Фото з відкритих джерел

Неочікуване розлучення

Січень 2022 року приголомшив пару. Тоді Джейсон та Ліза оголосили про розлучення!

Ми всі відчули тиск і зміни цих трансформаційних часів. Розгортається революція, і наша сім'я не є винятком…,

– писав актор у своїй соцмережі.

При цьому він наголосив, що вони не розлучаються всередині родини і продовжать разом піклуватися про своїх дітей. На той час Джейсону було 42 роки, а Лізі – 53. Загальна різниця у віці пари складала 12 років.

Ліза Боне та Джейсон Момоа разом з дітьми / Фото з відкритих джерел

Чи стало це причиною розриву – досі зірки не коментують своїх приватних подробиць. Момоа вітав дружину з минулим днем народження і на різдвяні свята приїхав з ялинкою, аби провести цей час з родиною. Навіть, коли перед цим акторові приписували новий роман з Ейзою Гонсалес.