Проблеми зі здоров'ям та мрії про первістка: як склалося подружнє життя Джастіна і Гейлі Біберів

Неймовірно красиве та стильне подружжя Джастіна і Гейлі Біберів разом вже 5 з половиною років. За цей час співак та модель подорослішали й переосмислили, що таке шлюб. Як склалося подружнє життя, яке розпочалося з дружби та скандалів – читайте далі.

Дружба переросла у кохання

Джастін та Гейлі познайомилися ще у далекому 2009 році. Більше про їхню історію кохання – у матеріалі Love24.

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У той час Бібер вже був всесвітньо відомим співаком. Майбутнє подружжя познайомив батько Гейлі – актор Стівен Болдвін. На відео з першої зустрічі помітно, як Гейлі беземоційно протягнула руку Джастіну.

Дивіться відео з першої зустрічі Гейлі і Джастіна Біберів:

Згодом Джастін закрутив роман зі співачкою Селеною Гомес, а їхні стосунки обговорював увесь світ. У 2011 році Бібер знову зустрів Гейлі – це відбулося на прем'єрі документального фільму про співака "Ніколи не кажи ніколи". Пізніше Гейлі зізналася, що ніколи не була фанаткою Бібера, то ж у той вечір вона просто сфотографувалася з ним разом з батьком.

Стосунки Бібера та Гомес були досить скандальними – вони то розходилися, то знову сходилися. У 2014 році співака помітили в церкві разом з Гейлі та її подругою Кендалл Дженер. З того часу ЗМІ почали підозрювати, що між Джастіном та Гейлі виник роман. Однак хлопець та дівчина запевняли – вони просто дуже хороші друзі.

Люди навіжені. Гейлі просто моя найкраща подруга,

– казав Бібер.

І справді на початку стосунків Гейлі і Джастін були друзями. Однак вже у 2015 році між друзями спалахнула іскра кохання. Вони були такі закохані, що не приховували своїх почуттів на публіці, а тому папараці часто фотографували їхні поцілунки.

Однак у 2016 році пара драматично розійшлася, а Джастін навіть спробував відновити стосунки з Селеною Гомес. Колишні коханці були разом 4 місяці й спровокували нову потужну хвилю обговорень своїх стосунків.

Розкішне весілля співака та моделі

Почуття до Гейлі виявилися сильнішими і вже у 2018 році пара знову зійшлася. Через кілька місяців після примирення на той час 24-річний Джастін освідчився своїй 21-річній коханій.

Гейлі, я так закоханий у все, що є в тобі! Я так хочу провести своє життя, щоб дізнатися кожну частинку тебе, любити тебе терпляче і ласкаво. Моє серце повністю твоє, і я завжди ставитиму тебе на перше місце! Ти кохання мого життя, Гейлі Болдуін. Я не хотів би провести його ні з ким іншим

– сказав Джастін.

Закохана пара швидко одружилася у мерії Нью-Йорку, а через рік відсвяткувала розкішне весілля у Південній Кароліні, де серед гостей було багато знаменитостей.

Життя після одруження

Уже після весілля Гейлі зізналася, що після розриву з Джастіном у 2016 році, вона все одно вважала його найбільшим коханням всього життя. То ж дівчина була щаслива, що їхні долі таки об'єдналися. До речі, у 2019 році закохані навіть набили однакові татуювання – це було зображення персика у честь популярної пісні Джастіна "Peaches".

У 2022 році у житті молодого подружжя трапилися перші справжні випробування – у Гейлі стався мініінсульт, а через кілька місяців у Джастіна діагностували синдром Рамзі Ханта, що спричинив параліч правої частини обличчя співака. Чоловік та дружина намагалися підтримувати один одного у складний період, однак це було непросто.

Чесно кажучи, у шлюбі мені найбільше подобається те, що ми відчуваємо в спілкуванні. Джастін мій найкращий друг у всьому світі. Немає нікого, з ким би я хотіла проводити більше часу або робити щось,

– зізналася Гейлі.

Джастін так само вважає Гейлі найближчою і найкрасивішою людиною. Щоправда, в одному з інтерв'ю він зізнався, що уявляв собі шлюб по-іншому. Зараз він більш усвідомлено ставиться до подружнього життя.

Гейлі Бібер зізналася, що її. Також модель прокоментувала секс втрьох й наголосила, що вони з чоловіком – категорично проти такого виду інтиму.

Зараз Гейлі мріє про те, щоб народити дитину. Однак вона переживає через хейтерів. Жінка боїться, що маля може зіштовхнутися з негативом, від якого вона сама неодноразово страждала. Водночас Джастін про бажання народити дитину публічно не говорив. Подружжя не часто коментує особисте життя, але на всіх подіях – Джастін і Гейлі незмінно разом.