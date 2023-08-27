Знайшла справжнього друга: які секрети сімейного життя Джамали та її чоловіка Бекіра

Вона одна з найвідоміших українських співачок. Переможниця "Євробачення" у 2016 році. Яскрава, талановита і сильна Джамала 27 серпня відзначає 40 років.

Її надійна опора у житті – родина. Чоловік та двоє синів надихають і підтримують у важкі миті. Як Джамала познайомилася зі своїм коханим та як змінилися їхні стосунки за час батьківства. Неймовірні секрети зіркової родини!

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Мудрий і головний

Декілька років поспіль Джамала приховувала стосунки зі своїм теперішнім чоловіком Бекіром. На всі питання допитливих журналістів відповідала, що її коханий – кримський татарин і економіст. Вони познайомилися на спільній вечірці. Пізніше артистка зізнавалася, що трохи хвилювалася чи зможуть люди кардинально різних професій порозумітися.

Як виявилося – легко! Уперше Джамала та Бекір з'явилися на публіці у 2016 році. Співачка не приховувала, що її обранець на 8 років молодший. Але ці цифри вона відчувала інакше.

Коли я з ним поряд, я відчуваю себе не просто молодшою, я відчуваю себе дитиною. Тому що він дуже мудра людина. Він головний у нашій сім'ї,

– зізнавалася Джамала в інтерв'ю Катерині Осадчій.

Бекір підтримував кохану у її творчості. І завдяки своєму математичному складу розуму дозволяв зрозуміти, що відбувається у музиці – казала зірка. Саме чоловік підштовхнув Джамалу до участі у "Євробаченні" і надихнув на перемогу.

Закохані не забарилися і з весіллям. Чоловік зробив пропозицію коханій у Львові під час невеличкого вікенду. Хоча у ЗМІ пишуть, що це було не перше освідчення. Бекір хотів одружитися з Джамалою одразу після знайомства, та вона, почувши освідчення, зробила крок назад.

Офіційний шлюб пара оформила у квітні 2017 року. Не забарився і первісток.

Кохання та родина

Джамала зізнавалася: вона хоче трьох дітей. За декілька місяців після одруження стало відомо, що артистка очікує первістка. І вже за місяць до першої річниці шлюбу народився хлопчик Емір-Рахман. Якщо для інших пар діти стають новим випробуванням стосунків, то Джамала говорила, що їй з чоловіком стало жити легше та веселіше.

Мій чоловік до всього ставиться з розумінням. Ми прислухаємося одне до одного, наші стосунки побудовані на довірі. Все робимо разом і завжди знаходимо компроміс,

– розповідала співачка.

Вона додавала, що Бекір – головний її друг та порадник. Вона прислухається до нього, а він до неї. Жінці комфортно бути поруч зі своїм обранцем і ділитися з ним своїми переживаннями.

За її словами, ідеальних людей не буває і варто приймати партнера з усіма позитивними та негативними рисами, намагатися розібратися у ситуації, а не ламати все одразу. Родина для Джамали – маленька держава, в якій кожен виконує свої обов'язки.

6 років разом

У 2020 році родина Джамали поповнилася – співачка народила другого сина Селіма-Гірая. Раніше вона писала на своїй сторінці у соцмережі: думала, що у любові є межа, але дитина розширила її і відкрила нові грані. Попри щільний робочий графік, артистка намагалася скласти ідеальний, аби побільше побути зі своїми хлопцями.

Але 2022 рік розділив їх кілометрами. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Джамала розпочала боротьбу з ворогом на своєму, культурному фронті: виступала за кордоном на благодійних концертах, брала участь у міжнародних проєктах аби вкотре розповісти, що відбувається в Україні. Часу на спілкування з рідними майже не було і, за її словами, це просто "розривало на шматки".

Заплющуєш очі, і не хочеш бути ані співачкою, ані активісткою, а просто хочеш бути мамою,

– ділилася вона в інтерв'ю.

Бекір став її підтримкою та опорою у творчій діяльності. Як розповідала Джамала, допомагав з організацією концертів та усією координацією. Покладалася вона на нього і у вихованні дітей.

Цього року Джамала та Бекір відзначили 6 річницю шлюбу. Бажаємо, щоб їхнє кохання лише міцнішало.