Доля знає найкраще: історія кохання Джамали та Бекіра Сулейманова, які чекають третю дитину

Співачка Джамала у лютому 2024 року повідомила радісну новину. Вони з чоловіком Бекіром Сулеймановим – в очікуванні третьої дитини. Вітаємо подружжя й згадуємо, що відомо про їхню історію кохання.

Перша зустріч відбулася на фестивалі. Тоді Джамала виступала, а Бекір приїхав з кримськотатарським прапором, аби її підтримати. Співачка зізнається, що відразу зауважила майбутнього чоловіка у натовпі. Тепер вона впевнена: це була доля.

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На тому доленосному фестивалі Джамала й Бекір не обмінялися номерами телефонів. Але життя дало їм другий шанс це зробити. Невдовзі Джамала та Бекір зустрілися на кримськотатарській вечірці.

Все почалося з погляду. А після розмови майбутні закохані відчули взаємну симпатію й таки обмінялися номерами.

Джамала запросила Бекіра у кіно

Згодом Джамала розповість: вона відчувала, що Бекірові буде важко зробити перший крок, тому сама запросила його до кіно. Французька стрічка була відверто жахливою, тому Джамала й Бекір втекли з кінотеатру й насолоджувалися кавою та розмовою.

Для початку стосунків був ще не час. Майбутні закохані розійшлися майже на рік, бо Бекір припустився помилки: запитав, чи Джамала може прочитати лекцію в університеті про свій творчий шлях. Тоді співачка подумала, що чоловік її просто використовує.

Вдруге історія почалася зі "Шляху додому"

Спілкування поновилося, коли Джамала працювала над піснею "Шлях додому".

Під час написання слів я пригадала фразу, яка звучала з його вуст. У перекладі з кримськотатарської вона звучить так: "Не забудь повернутися". Тоді я зв'язалася з ним, аби правильно написати ці слова кримськотатарською,

– розповіла Джамала.

Майже рік вони були друзями, а тоді одного дня Бекір зателефонував Джамалі й попросив визирнути у вікно.

"Я помітила, як він із сусіднього будинку махає мені рукою з ліхтариком. Бекір спеціально винайняв квартиру з другом, аби бути мені сусідом", – зізналася Джамала.

Джамала трішки хвилювалася: як вона, співачка, та Бекір, економіст, знайдуть спільну мову. Однак пазл покликань чудово склався. Джамала розповіла, що чоловік зі своїм математичним складом розуму допомагає їй зрозуміти, що відбувається у музиці.

У 2016 році Джамала опублікувала світлину з каблучкою. Допис вона підписала лаконічно: "я сказала так". Згодом стало відомо, що освідчився Бекір у Львові.

Нікях відбувся у Києві

Жити разом Джамала та Бекір почали тільки після розпису. Церемонія нікях відбулася у квітні 2017 року в Ісламському культурному центрі. Під час весілля зачитані сури зі священної книги Коран. Молодята отримали напутнє слово від муфтія. Їх вітали двома мовами: українською та кримськотатарською.



Весілля відбулося у Києві / Фото з інстаграму Джамали

Джамала зізнавалася, що коли дізналася про першу вагітність, їхні стосунки з чоловіком стали ще кращими. У березні 2018 року Джамала народила первістка – Еміра-Рахмана. У 2020 співачка стала мамою вдруге – хлопчика назвали Селім-Гірай.



Щаслива сім'я / Фото з інстаграму Джамали

Що Джамалу й Бекіра дратує одне в одному

Коли Джамалу та Бекіра запитали, що їх дратує одне в одному, закохані відповіли дуже чесно. Джамалу дратує, коли вона хоче провести з чоловіком час, а він дивиться ютуб. А Бекіра – коли він хоче провести час з дружиною, а вона – працює над розвитком своєї сторінки в інстаграмі. У справді щасливих разом людей навіть проблеми – однакові.