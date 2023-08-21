Сексуальні фантазії: про що найчастіше мріють українці і коли це не нормально

Кожна людина має власні сексуальні фантазії, вони додають різноманіття та нових відчуттів, однак іноді можуть ставати причинами конфліктів у парі. Але чи приносять еротичні фантазії користь?

Про це розповіла психологиня Тетяна Селезньова. Вона зазначила, що сексуальні фантазії часто лякають людей, оскільки є різними за своєю потужністю. Якщо ви розповідаєте партнеру про свої фантазії й через це виникають конфлікти, ревнощі, то на це може бути багато причин. Одні з головних – присутність інших людей та неготовність до втілення цього в реальному житті.

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Коли зароджуються сексуальні фантазії

Перші фантазії виникають ще у підлітковому віці, коли відбувається статеве дозрівання, діти починають пізнавати представників іншої статі. З часом ці фантазії урізноманітнюються. Варто зазначити, що чоловіки фантазують більше, ніж жінки.

Які бувають сексуальні фантазії

У 2018 році американський дослідник сексу Джастін Леміллер провів масштабне онлайн-опитування, на основі якого виділив 7 основних сексуальних фантазій.

Секс з безліччю партнерів.

Грубий (владний) секс.

Секс, пов'язаний з новизною та різноманітністю.

Табуйований секс.

Не моногамний секс – фантазії про іншого партнера.

Секс з почуттями – пристрасний, романтичний.

"Еротична гнучкість" – відмова від гендерних ролей.

Того ж року дослідження провели й українські сексологи. Як з'ясувалося, одна з найпоширеніших сексуальних фантазій серед українців – рольові ігри.

"Вчителька й учень".

"Прийом у лікаря".

"Королівська фантазія" – жінка уявляє життя в розкоші, а чоловік догоджає їй.

"Підкаблучник" – про таку роль часто фантазують саме чоловіки.

"Гарем" – жінка прагне бути найкращою, потрапити до свого "султана".

Це опитування також показало, що чоловіки більше хочуть домінувати в сексі, а жінки – експериментувати. Однак більшість сексуальних фантазій все одно залишаються нереалізованими.



Які бувають сексуальні фантазії / Фото Pixabay

Чи є нормальними сексуальні фантазії?

Зигмунд Фрейд вважав, що сексуальні фантазії – це результат сексуальної незадоволеності, незрілості. Однак зараз відсутність сексуальних фантазій вважають патологією.

Часті сексуальні фантазії позитивно впливають на задоволеність жінок, а у чоловіків рівень тестостерону більше впливає на виникнення фантазій про секс, ніж на виникнення ерекції.

Важливо розуміти, що немає добрих чи поганих фантазій. Комусь це допомагає зруйнувати певні табу, хтось активно експериментує, а хтось "втікає" від реальності.

Яка роль сексуальних фантазій?

Думки про секс посилюють сексуальне збудження. Якщо у парі немає пристрасті, того бажання, яке було раніше, то сексуальні фантазії – один зі способів повернути це.

Такі фантазії допомагають жінки почуватися сексуальною, бажаною поруч з коханим чоловіком.

Також вони допомагають розслабитися та звільнитися від стереотипів.

Думки про секс додають впевненості, звільняють від певних кордонів. Це особливо дієво, коли у вас невеликий сексуальний досвід.

Сексуальні фантазії допомагають впоратися з тривогою.



Користь і шкода сексуальних фантазій / Фото Pixabay

Сексуальні фантазії можуть шкодити. Коли?