Боялася зробити крок: дружина "Холостяка" Макса Чмерковського відверто розповіла про весілля
Дружина танцівника та ексучасника проєкту "Холостяк" Максима Чмерковського пригадала їхнє казкове весілля. Пета Маргатройд розповіла, як боялася йти до вівтаря.
Це не було пов'язано з ваганнями жінки. Причиною всьому була підступна сукня!
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Казкове весілля у замку
Макс та Пета одружилися у 2017 році. Їхня церемонія пройшла у справжньому замку Охека, що у Нью-Йорці. Саме чоловік мріяв про це місце.
Я приїхав до США у 90-х роках і натрапив на це місце. Воно було тим, де я хотів одружитися,
– зізнався він виданню People.
Його теперішня дружина Пета не мріяла про таке місце проведення церемонії, але коли побачила замок – одразу погодилася. Їхнє весілля і справді було казковим. Але у перші хвилини його затьмарили хвилювання нареченої. Вона боялася зробити крок до вівтаря і все через свою розкішну сукню.
Я хвилювалася, бо боялася спіткнутися. Але коли дійшла і нам сказали: "Тепер ви одружені", це було щось неймовірне. Я не могла повірити. Це був класний момент,
– поділилася вона.
Макс та Пета виконали простий і дуже лаконічний перший танець у присутності 250 гостей. Попри таку кількість людей на святі, Макс зізнався, що переймався своєю дружиною і помічав лише її.
Раніше Максим Чмерковський відверто розповів про свою участь у проєкті "Холостяк" в інтерв'ю Анні Оліцькій. Він зізнався, що погодитися на зйомки було його помилкою і зараз він про це шкодує. Продюсери вимагали пристрасті від учасників, навіть самі підбурювали дівчат. Натомість Чмерковський вів з ними абстракті бесіди і протягом усього знімального процесу не міг дочекатися фіналу.