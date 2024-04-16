Брати-близнюки зустріли сестер-близнючок: як склалося особисте життя Дмитра і Віталія Капранових

Брати Капранови – Віталій та Дмитро – як письменники, публіцисти та видавці назавжди змінили на краще українську літературу й увійшли в її історію. Капранови реалізувалися не лише у творчості, але й у сімейному житті. На жаль, життєвий шлях Дмитра обірвався 16 квітня 2024 року.

Історії кохання Капранових розпочалися у часи їхньої юності. Тоді брати-близнюки зустріли двох сестер-близнючок: Інну та Світлану. Love 24 розповідає, що відомо про їхнє особисте життя.

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"Ми обрали дружин на ю-зе-фа"

Познайомилися майбутні закохані в Очакові. Туди Інна та Світлана приїхали на літні канікули до маминої подруги. Брати Капранови наголошували, що це була красива історія у стилі свого часу (таке не повториш). Віталій, Дмитро, Інна та Світлана разом гуляли містом, відпочивали на пляжі й каталися на човниках.

А коли найкраще літо завершилося, довго листувалися та обмінювалися фотографіями. Капранови пригадували, як ходили до переговорного пункту, аби поговорити з майбутніми дружинами, які були в іншому місті. Капрановим пощастило: там працював їхній однокласник, тому по блату вдавалося заощадити.

"Хіба це можна повторити? І хіба сучасна молодь зрозуміє, про що взагалі йдеться? Ми обмінювалися посмішками, вони – смайликами. Це не краще і не гірше, це – інше", – ділилися Капранови.

А згодом було весілля, яке стало подією для усього Очакова. У місцевому РАГСі того дня скасували усі весілля: бо всім було цікаво, як брати-близнюки одружуються з сестрами-близнючками. Про освідчення брати Капранови часто жартували, що обрали дружин на "ю-зе-фа", а згодом чесно зізналися коханим у цьому.



Весілля Капранових стало подією для Очакова / "Пара молода"

На весілля прийшло двісті гостей. А Інна та Світлана згодом розповіли, що мали вбрання, як у принцес. Спершу дівчата не хотіли одягати традиційні весільні сукні, однак згодом мама таки переконала їх змінити рішення. Зрештою, над весільними сукнями для сестер чаклувала дизайнерка, яка згодом почала працювати у П'єра Кардена.

Шлюби виявилися дуже щасливими. У Світлани та Дмитра народилося двоє синів, в Інни та Віталія – син та донька. Дітей на "своїх і чужих" ніхто не ділив. Всіх нащадків однаково любили та разом виховували. Брати займалися творчістю, а їхні дружини реалізувалися у туристичному бізнесі. Жили сім'ї в одному великому та щасливому домі під Києвом.