Кохання з доставкою: як дівчина закохалася у кур'єра

30-річна Танаца з Австралії просто чекала на замовлений пакунок, а отримала справжнє кохання. Вона закохалася у кур'єра, хоча навіть не бачило його особисто і лише говорила по телефону.

Але завдяки своїй сміливості запросити незнайомця до бару, тепер у світі на одну щасливу родину уже з двома дітьми більше, пише NYP. Деталі читайте у матеріалі.

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Неймовірне кохання

Того дня Танаца займалася своїми справами, як до неї зателефонував кур'єр. Він приніс замовлений пакунок до будинку жінки. Утім, вона попросила залишити його біля дверей. Поклавши слухавку, їй не давав спокою голос чоловіка, який вона чула менше хвилини.

Він добре говорив по телефону, був дуже шанобливий і вже за такий короткий час розмови я зрозуміла – в ньому було щось особливе,

– пригадала ту мить Танаца.

Жінка на той момент була самотня і вже готова поринути у нові стосунки. Тому недовго вагаючись вона вирішила запросити незнайомця на вечір у бар.

Ти часом не самотній,

– сміливо запитала вона у повідомлені.

Побачення у ресторані? Чи краще похід в кіно? Як би ви не вирішили провести вечір із коханою людиною, подбайте, щоб під рукою була продукція Durex® Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з гелем-змазкою Durex® Naturals (тонкі), 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0016-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Корі, а саме таке ім'я цього чарівного кур'єра, дійсно виявися самотнім і погодився на пропозицію Танаци. Вони проговорили увесь вечір і їхнє кохання закрутилося. За три місяці жінка завагітніла і була дуже схвильована тим, як коханий сприйме цю звістку. Його реакція була неймовірною!

"Тоді минуло усього пів року від нашої першої зустрічі як я сказала "так", – поділилася щаслива жінка спогадом про пропозицію.

Танаца і Корі одружилися у грудні 2020 року. Вже за декілька місяців у подружжя народився син-первісток на ім'я Арчі. А у серпні цього з'явився ще один – Теордор.

Після другої дитини ми полюбили одне одного ще більше. Хоча у нас були труднощі – у мене була післяпологова депресія, але ми змогли порозумітися,

– зазначила жінка.

До речі, після Корі залишив роботу кур'єра і влаштувався водієм до благодійної організації.