Один похід в туалет все зіпсував: як ідеальне побачення перетворилося на катастрофу

Рейчел Пейдж пішла на побачення з хлопцем, який був знайомим її друга. Вечір був чудовий, аж поки дівчина не прийшла у будинок хлопця.

Неочікуване завершення вечора

Рейчел розповіла, що побачення йшло дуже добре. Після вечері хлопець запросив дівчину до себе додому. Рейчел не стала відмовлятися, адже їй подобалося проводити час з потенційним партнером.

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Я ходила на побачення з хлопцем. Це було наше перше побачення. Ми їли фахітас і пили маргариту – було смачно та весело. Він був кумедним, милим, а після вечері запропонував подивитися кіно. Ми приїхали до нього додому, і він відвів мене у свою кімнату,

– розповіла Рейчел.

Дівчина точно не очікувала того, що сталося далі. Її новий знайомий залишив дівчину на ліжку, а сам пішов в туалет. Він спустив штани і сів на туалет, а при цьому – залишив двері відчиненими. Спершу дівчина не надала цьому великого значення, однак коли зрозуміла, що хлопець випорожняється, а не просто пісяє, то була приголомшена.

Така поведінка на першому побаченні видалася дуже дивною для Рейчел, то ж вона поділилася цією історією у своєму тіктоці.

Користувачі мережі підтримали дівчину й зауважили, що така поведінка на першому побаченні – ненормальна. Дехто припустив, що якщо для хлопця нормально ходити при дівчині в туалет на першому побаченні, то що буде, коли йому стане по-справжньому комфортно поруч з нею.