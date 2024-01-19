Дівчина сходила на 100 побачень, щоб зустріти своє кохання: результат перевищив очікування

Можна вірити, що кохання життя знайде тебе. Або самому чи самій робити кроки йому назустріч. Як-от Моллі Гант.

У 2021 році Моллі розлучилася з чоловіком. Невдалий шлюб не змусив її перестати вірити у кохання. Моллі вирішила, що годі плисти за течією, й взяла особисте життя у свої руки.

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У пошуках щастя Моллі сходила на сотню побачень. І щоразу вони не закінчувалися нічим, що хоча б віддалено нагадувало love story мрії.

Так тривало, аж доки у додатку для знайомств Моллі не потрапив на очі акаунт Гаррі Рималауера: 38-річного юриста. Він також пережив важке розлучення й з того часу взагалі не був побаченнях.

Моллі зізнається, що все в його акаунті буквально кричало про самотність. Ба більше, на фото Гаррі позував у светрі з написом "кому потрібна омела, коли ти такий красивий" (у деяких країнах світу є різдвяна традиція поцілунків під омелою).

Наважившись, Моллі сама написала Гаррі. А його привабив опис акаунта Моллі: дівчина заявляла, що шукає чоловіка, який піклується про своє ментальне здоров'я та є грамотним".

Гаррі запросив Моллі на побачення

Спершу майбутні закохані годину переписувалися. А тоді Гаррі запросив Моллі випити по коктейлю. Дівчина погодилася. Однак її умовою було: спершу – відеочат. Гаррі пригадує, що Моллі з'явилася на ньому з мокрим під душу волоссям. Дівчина помітно нервувалася.

Під час першої зустрічі симпатія між Гаррі та Моллі лише посилилася. Моллі зізнається: вона навіть здивувалася, коли збагнула, скільки між ними хімії. Повітря буквально вібрувало.

За лічені дні Гаррі та Моллі стали "екслюзивними" одне для одного.

Освідчення відбулося у найромантичніший місяць

А вже 1 грудня 2023 року Гаррі зробив пропозицію. Він зауважив, що це – найромантичніший місяць року. Схоже, Моллі теж вважає. Бо вона відповіла "так". Тепер дівчина точно знає: ті сто побачень не були марними, бо, зрештою, вона зустріла того, кого чекала все життя.