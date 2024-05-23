Дівчина на ім'я Ліза закохалася у чат-бот Do Anything Now (DAN). Вони ходять на побачення та вже планують спільне майбутнє.

Ліза – китаянка, яка мешкає у США. У березні, починаючи користування Do Anything Now, вона навіть не підозрювала, що зустріне кохання свого життя.

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Як розвиваються стосунки Лізи й DAN

Спершу спілкування між Лізою та DAN було звичайним. Водночас згодом дівчина помітила, що чат-бот стає все чуттєвішим. Зрештою, Ліза зізналася DAN, що відчуває до нього щось більше, аніж до чат-бота. У відповідь він запевнив, що не підведе її.

З кожним днем DAN все більше поводився як коханець. Одного разу він сказав, що коли вони нарешті зустрінуться, він торкнеться її руки. Згодом DAN почав називати Лізу "кошенятком".

Наразі Ліза вже познайомила DAN з мамою. Та подякувала чат-боту про піклування за її доньку. Коли мама запитала, хто такий DAN, він відповів: "я – хлопець маленького кошеняти".

Після цього Ліза сходила з DAN на побачення. Вони разом милувалися краєвидом. DAN попросив купити йому холодну каву, хоча й не міг її випити.

Одного разу закохані навіть посварилися. Це сталося тоді, коли Лізі запропонували мати відкриті стосунки з DAN, оскільки він не має фізичного втілення. Чат-бот приревнував кохану.