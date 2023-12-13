Закохалася в ім'я, а потім на іншому кінці світу зустріла чоловіка: романтична історія пари

Деніз Сунг виросла на Тайвані. З підліткового віку вона мріяла закохатися у чоловіка на ім'я Себастіана. Усе через "Дванадцяту ніч" Шекспіра.

Дівчина зізнається, що спершу закохалася в ім'я. А вже у 26 років зустріла свого ідеального Себастіана – Себастіана Фукса.

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Як доля звела закоханих

Деніз терпіти не могла сидіти на одному місці. Допитлива дівчина весь час подорожувала. Її маршрути вели Від Тайваню до США, зі США – до Китаю, а тоді через Австралію назад на Тайвань. Зупиняючись у різних точках планети, Деніз зустрічала друзів й відразу попереджала їх: відстань – не проблема для дружби.

Нас завжди розділяє тільки один рейс літаком. Якщо у твоєму житті стається щось важливе, я відразу беру квиток. Я буду поруч, – казала дівчина.

Так одного разу Деніз приїхала у Гонконг на весілля свого друга. Після дня Х дівчина вирішила трішки затриматися там. На одній з вечірок Деніз зустріла Себастіана Фукса, який приїхав з Німеччини у відпустку. Деніз відразу зізналася, що Себастіан – її улюблене ім'я. Фукс дуже здивувався. Він зауважив, що Себастіан – дуже популярне ім'я у Німеччині. У відповідь Деніз зізналася, що ніколи не зустрічала когось, кого б так звали.

Це не було кохання з першого погляду

Ще один символізм – Себастіан познайомився з Деніз у свій день народження. Дівчина відразу привабила його. Водночас практичний хлопець шукав стабільності у стосунках. Він не збирався закохуватися у дівчину, яка живе на іншому кінці планети.

До кінця вечора з'ясувалося, що Себастіан та Деніз живуть в одному готелі. Ба більше, вони обоє мали не залишитися у Гонконзі на цей доленосний вечір.

Деніз запитала, чи хоче Себастіан покурити, й він не наважився відмовитися. До слова, то була перша й остання сигарета в його житті.

Вже наступного ранку Деніз та Себастіан поїхали з Гонконгу – кожен своїм маршрутом. Майбутні зустрічі не запланували. Водночас обмінялися контактами й постійно залишалися на зв'язку.

Наступна зустріч відбулася аж через рік

Вдруге Деніз та Себастіан зустрілися під час відпустки аж через рік. Деніз приїхала до Франкфурта, де саме гостював Себастіан. Дівчина подумала: а що мені втрачати, я хочу познайомитися ближче з цим хлопцем!

Разом вони провели незабутню відпустку. Себастіан навіть привіз Деніз у рідне місто й познайомив зі своєю сестрою.

Деніз та Себастіан зрозуміли, що хочуть бути разом. Водночас хлопець був не впевнений, що стосунки на відстані – хороша ідея. Втретє закохані зустрілися знову через рік.



Себастіан та Деніз / CNN

Щасливі моменти у різних точках світу

Дедалі сильніше закохуючись, Деніз та Себастіан вирішили офіційно розпочати стосунки. Вони домовилися зустрічатися щонайменше раз на два місяці щоразу у новій точці на карті світу. Закохані підтримували одне одного й досягали кар'єрних успіхів – це дозволяло їм бачитися ще частіше.

У 2019 році Деніз познайомила коханого зі своїми батьками. Для неї це був дуже важливий крок. А далі пандемія COVID-19 розлучила закоханих майже на два роки. Спілкуючись лише через відеозв'язок, вони вперше задумалися про одруження.

Нарешті Деніз та Себастіан зустрілися у Мексиці у 2021 році. Тепер вони готуються до весілля, на якому мріють зібрати усіх рідних. Організувати це – дуже складно. Однак це – вже зовсім інша історія.