За 30 хвилин до весілля: чоловік заскочив наречену за "швидким сексом" зі своїм дядьком

Весілля – час сюрпризів. Однак іноді вони бувають геть не такими, як хотілося б. Дівчина на ім'я Крістен розповіла про весільні "пригоди" своєї подруги Дани.

Крістен розповіла, що весілля Дани від самого початку було катастрофою. Наречена наче робила все можливе, аби зіпсувати собі та іншим свято.

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Спершу Дана відмовилася запрошувати на весілля їхню з Крістен подругу. Згодом – змушувала подружок нареченої придбати сукні, які коштували по 2 тисячі доларів кожна, бо хотіла певний стиль весілля.

Крістен зауважила, що мала змогу заплатити за вбрання. Однак вважала це справжньою дурістю: витрачати стільки грошей на сукню, яку одягне лише раз. Окрім того, Крістен додала: не всі подруги нареченої мали "вільні" 2 тисячі доларів.

Окрім того, Дана забонила своєму нареченому Джошу запрошувати на весілля самотніх жінок (виняток – кровні родички).

Джош упіймав Дану на зраді з власним дядьком

Крістен пригадала, що день весілля почався просто жахливо. Дана постійно "спалахувала" й доводила людей поруч до сліз. Джош не міг збагнути, що коїться з його нареченою.

Зрештою, Дана попросила трохи часу, аби побути на самоті й впорядкувати думки. Крістен відчула справжній шок, коли за трохи Дана підійшла й сказала, що весілля – скасоване. Як з'ясувалося, вона займалася "швидким сексом" з дядьком Джоша, а той зненацька заскочив "парочку твікс". Це сталося за 30 хвилин до початку весільної церемонії.