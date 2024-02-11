Ці 3 знаки китайського гороскопу зустрінуть День святого Валентина на самоті

Не всі проведуть День Святого Валентина поруч з коханою людиною. Для кількох знаків 14 лютого буде нелегким.

Так, народжені в рік Свині, Щура та Собаки проведуть День закоханих наодинці. Ймовірно, відчуття самотності посилиться.

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Свиня

Ці люди можуть почуватися самотніми в День святого Валентина. Зараз вони багато чого б віддали, щоб бути поруч з дорогою серцю людиною. Втім, не варто засмучуватися. Ось побачите, згодом усе наладиться.

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Щур

Народжені в рік Щура 14 лютого залишаться наодинці зі своїми думками. Можливо, тримати себе в руках буде важко. Однак, пам'ятайте, вас є за що любити й кохання ще обов'язково буде.

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Собака

У 2024 році Собаки проведуть День святого Валентина на самоті з розбитим серцем. Важко буде стримувати свої емоції. Дозвольте собі переживати складний період так, як відчуваєте.

Гороскоп для Собаки / Колаж 24 Каналу