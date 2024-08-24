Від Ольги та Ігоря до Ромео і Джульєтти зі Львова: забуті історії кохання України, які вражають

Українці – нація, яка знає все про кохання. Навіть у найтемніші часи наші люди знаходять світло одне в одному.

До Дня Незалежності Love 24 розповідає історії пар, без яких нереально уявити історію сучасної України. Спойлер – краще візьмість хустинку.

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Княгиня Ольга та князь Ігор

Без сумніву, найяскравіша пара Київської Русі. На жаль, вони жили надто давно, щоб відтворити хронологію цих стосунків. Однак історики зауважують: цей шлюб уклали з кохання, а не задля вигоди, як це часто буває серед правителів.



Існує гіпотеза, що перша зустріч Ігоря та Ольги відбулася на річці. Князь саме повертався з полювання, коли стріла (на щастя, любовна) пронизала вже його серце.



Руки Ольги для Ігоря попросив князь Олег. Вона відповіла "так". І не бачив тогочасний Київ пишнішого весілля. Невдовзі після укладання шлюбу Ольга почала втручатися у державні справи. Спершу Ігор був не надто вдоволений, але згодом оцінив це й навіть часто радився з дружиною. Коли він їхав у справах, Ольга залишалася у Києві як управителька.



У подружжя народився син Святослав. До речі, історики зауважують: він міг бути не єдиною дитиною вінценосного подружжя. Зокрема, існує гіпотеза про доньку Предславу.

На жаль, щастю подружжя завадила трагедія. Під час чергового збору данини, древляни вбили Ігоря. З князем розправилися дуже жорстоко: прив'язали до двох дерев та розірвали. Те, як Ольга помстилася за його смерть, спаливши місто Коростень, увійшло в історію.

Ромео і Джульєтта зі Львова

Задовго до подій у Вероні, які так чудово вигадав або описав (кому яка версія ближча) Вільям Шекспір, у Львові відбулася історія українки Пелагії та італійця Мікелліні.



У той час всі дороги вели до міста Лева, де активно велася торгівля. Молодий Мікелліні, дорогою до Львова, почув, що там можна втратити голову від кохання. Він ще не підозрював: ці слова – пророчі.



Вже у місті Лева, осяному літнім сонцем, він зустрів юну Пелагію. Кохання спалахнуло з першого погляду. Попри те, що Мікелліні був католиком, а Пелагія – православною, їхні рідні дали згоду на шлюб.



Однак тут втрутилася "чума на обидва ваші доми". У Львові спалахнула епідемія. Пелагія заразилася. Попри вмовляння навіть її рідних, Мікелліні залишався з коханою до останнього її подиху. На жаль, у цей час він також заразився. На надгробках закоханих викарбували слова: "що любов з'єднає – і смерть не здолає".



Україна знає прекрасні історії кохання / Unsplash

Іван Мазепа та Мотря

Найзабороненіша лав сторі XVII століття. На схилі літ гетьман закохався у молодшу на 50 років Мотрю. Темряви цій історії додавало те, що вона була його похресницею. Водночас це не завадило Мазепі свататися. Мотря була геть не проти відповісти "так". Однак її батьки навіть чути нічого не хотіли про це весілля.



Існує гіпотеза, що однієї ночі Мотря не витримала й сама втекла до палацу Мазепи. Однак він, аби не скомпрометувати дівчину, повернув її додому.



Свідченням кохання між цими двома стали пристрасні листи. А ще подарунки, які гетьман часто дарував Мотрі. Зокрема, діамантовий обруч. Тим часом Мотря вислала коханому пасмо свого волосся й власну сорочку.



Існує дві версії, чому батьки Мотрі могли бути категорично проти породичатися з багатим та впливовим Мазепою: перша, її батько бачив у потенційному зяті суперника, оскільки й сам хотів гетьманську булаву; друга – матір Мотрі колись мала роман з Мазепою та не змогла пробачити його завершення.

Зрештою, кохання Мотрі почало згасати. Мазепа відчував це й божеволів. Вона стала останньою жінкою, з якою він бажав поєднати своє життя. А батькам коханої гетьман все-таки помстився: батька Мотрі стратили, а її матір довго протримали під вартою. Сама Мотря так і не вийшла заміж.