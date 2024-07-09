"Холостяк", пара-бренд та "тихе розлучення": як розвивалися стосунки Квіткової і Добриніна

Даша Квіткова та Нікіта Добрин були однією з найяскравіших пар українського шоубізу. Своїм прикладом вони довели: історія з "Холостяка" може перерости у сім'ю. Станом на 2024 рік історія їхньої пари – завершена. Однак в експари росте син Лев.

У вівторок, 9 липня, Даша Квіткова святкує День народження. Цього дня пригадуємо її історію кохання, яка підійшла до завершення, але від цього не стала менш важливою.

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Від "Холостяка" до весілля

Нікіта Добринінів був головним героєм 9 сезону шоу "Холостяка". На проєкті він зустрів Дашу Квіткову, яка й здобула перемогу у фіналі. Згодом Нікіта зізнався: Даша – саме та дівчина, яку він так довго шукав. А вона зауважила, що знайшла на "Холостяку" головне – щасливі стосунки. Цікаво, що Нікіта зізнався у коханні на День закоханих, а Даша – під час романтичної подорожі до Копенгагена на День народження Нікіти.

Освідчення відбулося на Балі. Одружилися Нікіта і Даша у травні 2020 року. Святкування було доволі скромним, адже щасливий день припав на пік пандемії COVID-19. Молодята випили кави на літній терасі й поїхали додому їсти "Київський торт".



Весілля Нікіти й Даші у пандемійному Києві / holostyakstb

Після весілля Даша й Нікіта насолоджувалися новим статусом. Вони часто коментували свої стосунки й охоче ділилися з шанувальниками щасливими світлинами.

Мій дім – в куточках твоїх очей – зморшки. Це твоє кучеряве волосся і наша спільна любов до серіалів. Це там, де я кладу тобі голову на коліна. Де ми кричимо наші улюблені пісні в автомобілі і одним поцілунком в голову створюємо неможливий затишок. Ти і є мій дім,

– зізнавалася Даша.

Щасливе батьківство

У 2021 році Даша й Нікіта повідомили радісну новину: вони – в очікуванні первістка. Аби сповістити про майбутнє поповнення у сім'ї, закохані опублікували зворушливе фото з Мальдівів. Тоді Даша зауважила, що вони "помножили їхнє кохання". Окрім того, вона зізналася: коли побачили дві смужки на тесті, обоє не стримали сліз. А під час УЗД, коли вперше зустрілися з малюком, – просто ридали.



Щаслива мить подружжя / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Хлопчик з'явився на світ 13 липня 2021 року – через декілька днів після Дня народження самої Даші. Малюка назвали Левом. Народження сина Даша прокоментувала словами: "Сьогодні наші серця заново народилися".



Перша зустріч з Левом / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Після народження малюка подружжя переживало кризу. Даша зізнавалася, що їм з Нікітою бракує часу одне на одного. Щоб врятувати шлюб, вони полетіли на романтичний вікенд у Барселону.

А далі була повномасштабна війна

24 лютого 2022 року Даша, Нікіта і Лев зустріли у Києві. Нікіта – родом з Чернівців. Подружжю пропонували виїхати до його рідних, але вони відмовилися. Вважали, що дорога туди може бути ще небезпечнішою, аніж перебування у Києві. Нікіта пішов у тероборону, а Даша з Левом ховалися у бункері.

"Якби у мене не було маленької дитини, я б сама волонтерила. Але зараз єдине, як я можу допомогти і бути корисною – це інформативно та фінансово", – розповіла Даша.

Перший День народження Лева сім'я відсвяткувала у Києві. Згодом Даша зізналася, що вони з Нікітою вже працюють над другою дитиною.

Розлучення було, як грім серед ясного неба

У січні 2023 року Даша приголомшила шанувальників заявою: вони з Нікітою більше не живуть разом. Офіційне розлучення відбулося у червні того ж року.

Наші стосунки розвивалися дуже стрімко. Ми віддавали одне одному всіх себе, були разом 24/7. В якийсь момент зрозуміли, що дуже перенаситилися одне одним. А також зараз ми по-різному розвиваємося. На тлі цього ми "задушили" морально одне одного,

– розповіла Даша.

Майно експодружжя ділило через суд. Дім під Києвом, який придбали разом, вирішили продати.

Згодом розлучення прокоментував і Нікіта. Він заявив, що це були дуже серйозні стосунки. Їх з Дашею пов'язували дуже сильні почуття. Однак, на жаль, так стається, що у людей не збігаються цілі та цінності, й вони починають рухатися кожен своїм шляхом.

Даша наголосила, що зі свого боку боролася за ці стосунки до останнього. А під час розлучення у неї ще були почуття до Нікіти. Водночас вони розставили всі крапки над "і" й разом виховують Лева.

Варто зауважити, що чутки про нові стосунки Даші з'являються регулярно. Водночас вони жодного разу не підтверджувала, що зустріла нове кохання.