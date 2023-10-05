Чому жінки закохуються в "поганих хлопців": 3 причини

Сильний, брутальний, непокірний – все це характеристики так званого "поганого хлопця". Цей архетип дуже часто використовується у кіно, але й у житті, зустрівши такого чоловіка, жінки нерідко відчувають до них певну симпатію.

Від впевненості і чарівності до непередбачуваності і пригод – є багато причин, чому такі чоловіки захоплюють серця жінок. Але психологи виділяють 3 основні. І на них варто звернути увагу.

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1. Між впевненістю та зарозумілістю

Привабливість "поганого хлопця" зазвичай ґрунтується на впевненості, яку він випромінює. Але тут важливо відрізняти її від замаскованої зарозумілості помноженої на самозакоханість. Деякі дослідження стверджують, що саме нарцисизм приваблює тих людей, які здатні самі проявляти подібні риси.

Захоплення "поганим хлопцем" схоже на своєрідну головоломку чи складну гру, яку хочеться розв'язати. Приборкати цього "непокірного індивіда", розкрити його м'яку суть і таким чином самоствердитися.

Стосунки з "поганим хлопцем" можуть бути схожими на головоломку / unsplash.com

2. Від любові до ненависті

Усі прагнуть здорових стосунків, де мовиться про рівність та повагу до партнера. Але "поганий хлопець" підсвідомо тяжіє до пригод і може привносити у життя певний хаос. Це у певні періоди стає привабливим.

А сама суть спокуси полягає у гойдалках від зацікавленості та прихильності до повного нехтування партнером. Утім, тут варто бути обережним. Оскільки це може бути хитка пастка нездорових та маніпулятивних стосунків.

"Поганий хлопець" може бути маніпулятором / unsplash.com

3. Маніпулятивна динаміка

Ще один прийом, який використовує "поганий хлопець" – "бомбардування" коханням. За його увагою та турботою можуть ховатися контролюючі та власницькі мотиви. А маніпуляція словами може призвести до того, що партнер просто перестане сприймати загальну картинку реальності.

"Бомбардування" коханням призводить до того, що від нього важко відмовитися і все повторюватиметься знову й знову. Це прямий шлях до стресу та невизначеності у майбутньому.

Тож, потяг до "поганого хлопця" базується на декількох факторах. Але тут навряд чи мовитиметься про здорові стосунки. Робіть мудрий вибір.