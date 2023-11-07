Вигорання у стосунках: чому воно виникає та як його подолати

Термін "вигорання" здебільшого сприймається щодо професійної діяльності. Але "вигоріти" можна і в здорових стосунках.

Вигорання у стосунках характеризується виснаженням, депресією, песимізмом. Здебільшого ці відчуття можуть виникати після фази умовного "медового місяця". Виснаження може впливати не лише на стосунки в парі, але й спілкування з оточуючими.

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Ознаки вигорання стосунків

Для кожної пари вигорання стосунків характеризується по-різному. Але фахівці виділяють 4 основних моменти:

звинувачення. Партнери все частіше сваряться і завжди виділяють якісь негативні проблеми одне в одному;

Партнери все частіше сваряться і завжди виділяють якісь негативні проблеми одне в одному; уникання майбутнього. Якщо хтось із партнерів відмовляється обговорювати такі прості речі, як планування вихідного чи поїздки – це може свідчити про виснаження і відсутність мотивації брати на себе довгострокові зобов'язання;

Якщо хтось із партнерів відмовляється обговорювати такі прості речі, як планування вихідного чи поїздки – це може свідчити про виснаження і відсутність мотивації брати на себе довгострокові зобов'язання; зменшення часу , проведеного разом. Одна з ознак виснаження – зменшення або узагалі відсутність спільного часу. Партнери можуть припинити говорити і навіть починають уникати одне одного;

, проведеного разом. Одна з ознак виснаження – зменшення або узагалі відсутність спільного часу. Партнери можуть припинити говорити і навіть починають уникати одне одного; відсутність мотивації вдосконалювати стосунки. Усі пари переживають кризи. І однією з ознак сильних стосунків є вміння працювати над ними.

Причини вигорання стосунків

Як уже зазначалося, кожна історія пар – унікальна. Але є 3 тригери, які можуть спричинити вигорання:

самовдосконалення. У тривалих стосунках пари можуть відчути виснаження через постійне самовдосконалення. Колись яскраві та захоплюючі стосунки тепер можуть здаватися буденними та банальними;

У тривалих стосунках пари можуть відчути виснаження через постійне самовдосконалення. Колись яскраві та захоплюючі стосунки тепер можуть здаватися буденними та банальними; надмірний стрес. Вигорання може трапитися через дію зовнішніх факторів. Зокрема, постійного стресу через робочі чи побутові проблеми. Постійні розмови про це може призвести до нехтування партнерів одне одним;

Вигорання може трапитися через дію зовнішніх факторів. Зокрема, постійного стресу через робочі чи побутові проблеми. Постійні розмови про це може призвести до нехтування партнерів одне одним; невідповідність зусиль. Один із партнерів може відчувати, що докладає більше зусиль у стосунках і таким чином виникають образи. А накопичені негативні відчуття можуть дати початок відсутності мотивації працювати над стосунками.

Як подолати вигорання

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Якісно пропрацювати проблему вигорання у стосунках краще з сімейним терапевтом. І робити це варто, як команда. Жоден із партнерів не здатен подолати це наодинці.

Розкажіть про свої очікування. Зазвичай до вигорання призводить певне незадоволення у стосунках – озвучте його. Це окреслить конкретні сфери для вдосконалення.

Визначте основні тригери – фактори стресу, больові точки, критичні питання. Разом з цим заплануйте спільний час і проведіть його удвох за улюбленим заняттям.

Натомість вигорання може виникнути і через надлишок спільного часу. Тому варто потурбуватися про власні кордони і відновлення наодинці. Здоровий тайм-аут для своїх потреб дозволить якісніше об'єднатися.

Через виснаження може виникати зниження фізичної близькості. Варто повернути романтику у стосунки і урізноманітнити сексуальне життя. Але перед цим проговоріть це з партнером і знайдіть ті сценарії, які підійдуть вам обом.

У роботі над вигоранням варто запастися терпінням, оскільки цю проблему неможливо подолати за один день. Також варто звернутися за допомогою до професіоналів, які допоможуть розібратися конкретно у вашій ситуації та призначать відповідну терапію.