Кохання може підштовхнути партнерів до більш суттєвих кроків – весілля. Але варто на мить вгамувати свою "хімію" і врахувати певні фактори.

Експерти виділили 5 основних причин для одруження. Проговоріть їх зі своїм партнером прямо зараз!

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Чи готові ви одружитися

Шлюб – це партнерство. У кожного бувають злети та падіння і тут важливо аби друга половинка підставила плече допомоги. Якщо ви можете покладатися на партнера, відчувати себе у безпеці з ним – значить ви йому довіряєте і можете задуматися про офіційні стосунки.

У будь-яких довготривалих стосунках виникають конфлікти. Проаналізуйте яким чином ви їх вирішуєте. Якщо ви орієнтуєтеся на проговоренні самої проблеми, а не на недоліках партнера – ваші офіційні стосунки мають своє майбутнє.

Готовність до шлюбу - вміння вирішувати конфлікти / unsplash.com

Попри твердження, що усі люди різні, деякі погляди все ж мають бути "на одній сторінці". Мається на увазі питання про фінанси та дітей. Одразу визначте чи рухаєтеся ви у спільному напрямку щодо цього.

Взаємна повага до вибору партнера дуже важлива. Тут важливий аспект щодо культури, релігійних поглядів чи певного способу життя. Якщо ви готові приймати партнера, продемонструйте свій інтерес до цього.

У шлюбі важлива повага / unsplash.com

На сам кінець чесно дайте відповідь на питання: чи справді ви є частиною життя одне одного? Це робота над досягненнями спільних інтересів, цілей. Залученість у проблеми партнера і так далі.

Якщо є чіткі відповіді на ці питання – ви і справді готові до шлюбу.