Зрада: чому партнер може бути невірний

Інколи деякі пари зіштовхуються зі зрадою партнера. Деякі намагаються з'ясувати чому так сталося і знайти винуватця.

Фахівці виділили найпоширеніші причини невірності у стосунках. Чи можна запобігти зраді – читайте тут.

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Чому партнер зраджує

Партнер може зрадити незалежно від свого сімейного стану чи віку – на те є безліч внутрішніх причин. Один сайт знайомств провів опитування серед подружніх пар і з'ясував, що основною причиною невірності вони називають сексуальну нереалізованість, пише New York Post. Таких було 70%.

З них 23% зазначили, що партнер не задовольняє їх емоційно. 26% опитаних назвали причиною зради випадкові стосунки, а 15% зазначили, що буцімто були у вільних іідносинах.

Поруч зі зрадою стояла і брехня. 28% опитаних казали своїм партнерам, що зустрічаються із друзями, натомість той час проводили з іншими. Також серед найпоширеніших відмовок були корпоративи, відрядження, ба навіть – тренажерний зал.

Цікаво, що 45% респондентів перебували у стосунках 20 і більше років, а для 46% вони лише починалися.

Зраджували партнери, які перебували у довготривалих стосунках / Pexeles

У свою чергу видання GQ зазначило, що на зраду впливає і рівень гормонів. Коли людське тіло виробляє більше тестостерону і кортизолу, ідея невірності партнеру серед усіх інших виглядає більш привабливою. Тобто вищий рівень тестостерону дає розуму більше сміливості для обману, а підвищення рівня кортизолу допомагає робити те ж саме з міркуваннями, пов'язаними з мораллю.

Якщо трапилася зрада когось із партнерів, психологи радять відверто про це розповісти і проговорити причини. Якщо надалі пара хоче зберегти стосунки, важливо недопустити повторення ситуації у майбутньому, зрозуміти, які тригери підштовхнули до невірності та проаналізувати поведінку.