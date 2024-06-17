Яка причина найчастіше заважає побудувати довготривалі щасливі стосунки

Тривалий час інтернет жартував про Леонардо ді Капріо, який начебто розлучається з дівчатами, коли їм виповнюється 25 років. Люди гадали, чому акторові не вдається побудувати тривалі стосунки.

Що там насправді у Ді Капріо, нам невідомо. Однак психологи розповіли, яка причина може заважати людям будувати щасливі довготривалі стосунки, розповідає Love 24.

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Яка причина заважає побудувати довготривалі стосунки

Найчастіше причиною цього може бути травма, яку людина пережила у минулому, однак не пропрацювала з психологом. Наприклад, стосунки тривали 5 місяців й завершилися болісно. Тоді з новим партером або партнеркою людина, яка отримала травму, через 5 місяців почне відчувати дискомфорт і бажання завершити стосунки. Варто зауважити, що на це можуть не впливати жодні об'єктивні фактори та навіть бажання самої людини.



Одна причина заважає будувати стосунки / Unsplash

Варто зауважити, що ця травма може псувати не лише романтичну сферу. Бажання втекти через 5 місяців може стосуватися також дружби, роботи, навчання тощо.

Щоб отримати свій щасливий фінал та збудувати довготривалі стосунки, необхідно позбутися тривожного багажу з минулого. Найкращий спосіб – піти у терапію. Тоді можна досягнути гармонії не лише з іншими, але й – що найголовніше – із собою.