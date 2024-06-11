Юрист назвав дві найпоширеніші причини розлучень

У наш час багато шлюбів розпадаються і причин для цього є безліч. Відомий американський сімейний адвокат із Нью-Йорка з власного досвіду назвав дві найпоширеніші причини, які спонукають людей відмовитися від спільного життя.

Невірність та гроші

Джеймс Секстон працював з багатьма подружніми парами. За роки свого досвіду адвокат виділяє дві найчастіші причини розлучень – невірність та гроші.

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За словами Секстона у багатьох парах у чоловіка та жінки є різне ставлення до сексу. Мовляв, чоловікам важлива кількість, а жінкам – якість. Такі розбіжності часто призводять до зрад.

Також багато конфліктів побудовані на темі грошей та сімейного бюджету.

Гроші мають багато спільного з владою. Гроші – це контроль. Гроші — це можливості, безпека, ціла купа речей. Гроші – це лише валюта, якою ми торгуємо. З ними пов'язана ціла купа складних речей.

– сказав адвокат.

Щоб уникнути розлучень, Секстон радить парам більше часу приділяти один одному, робити маленькі романтичні вчинки, сюрпризи. Так партнер почуватиметься коханим та бажаним, а тому робитиме схожі вчинки у відповідь.

До речі, раніше ми писали про секретний інгредієнт, який робить будь-які стосунки щасливими. За даними дослідження соціологів, люди, які розуміють, що партнер добре їх знає, почуваються щасливішими у шлюбі.