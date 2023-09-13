10 причин почуття самотності у стосунках

Бувають випадки, коли партнер починає відчувати себе самотнім і заглиблюється у депресію. Помилково думати, що це самонавіювання, а не реальний стан проблем.

На цьому фоні не потрібно влаштовувати скандали чи одразу розлучатись. Ви потрібні своїй другій половинці, щоб допомогти подолати цей бар'єр.

До теми Самотність у стосунках: 6 порад, як подолати це відчуття

Із чим пов'язане відчуття самотності

У кожного в житті бувають періоди, коли ми відчуваємо себе нікому не потрібними та самотніми. Не варто думати, що це зі мною щось не так і в усьому винна чи винен я. Згідно із дослідженнями Pew Research Center у 2018 році, незадоволеність своїм сімейним життям – основна причина самотності. 28% американців, які стикнулись із такою проблемою, відчувають себе самотніми.

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10 найпоширеніших причин відчуття самотності у стосунках

Ваші потреби не задовольняються. У таких випадках варто проговорити із коханою людиною чого ви бажаєте і чи може він/вона допомогти із цим. Важливо побудувати конструктивний діалог і продумати як розв'язати наявне питання. Несумісність. Бувають ситуації, коли хтось із партнерів дивиться на стосунки в так званих "рожевих окулярах", не бачачи при тому, що ви, як пара, не розвивається, а просто стоїте на місці. Неусвідомлення цього часто призводить до образ, сварок, нещастя, постійного роздратування та навіть недовіри.



Усвідомте несумісність стосунків / Фото Unsplash

Згасає інтимність стосунків. У такому випадку ви можете відчувати певну ізольованість від партнера, що переростає у самотність. Тобто відносини втрачають першопочаткову емоційну іскру. Часто таке трапляється у довготривалих стосунках. Відстань і фізична розлука. Іноді стосунки тривають на відстані, що є доволі важким випробуванням для обох партнерів. Часто бракне фізичного контакту з людиною, спільного проводження часу разом і розуміння, що вас ніщо не віддаляє одне від одного. Брак часу. Зайнятість обидвох чи одного партнера може породжувати відчуття самотності. Робота на якій людина проводить зайві години, хобі чи інтереси, які потребують багатогодинної зайнятості, часті зустрічі з друзями тощо – можуть бути одними із причин обмеження вашого спільного часу. Зміни у житті. Часто якесь потрясіння у житті є причиною самотності. Це може бути: переїзд, нова робота, новий статус стосунків, народження дітей, смерть близької людини і тд.



Зміни це не завжди погано / Фото Unsplash

Зловживання довірою. Зрада партнера найбільш емоційно впливає на людину. У такій ситуації зраджений шукає причини в собі, таїть внутрішні образи, виникають конфлікти, пропадає довіра, що згодом переростає у розрив стосунків. Проблеми з фізичним здоров'ям. Якщо ваш партнер має якесь хронічне захворювання чи вимушений довгий час перебувати у лікарні – це може призвести до відчуття самотності. У такій ситуації ви намагаєтесь підтримати кохану людину та бути весь час поруч. Іноді на допомогу можуть прийти друзі чи сім'я, але цього буває недостатньо, щоб відчути себе краще. Проблеми з психічним здоров'ям. Ви можете переживати депресію чи тривогу, але це не означає, що ці проблеми пов'язані із взаєминами з партнером. Проте може вплинути на ваші стосунки, створити певний бар'єр. Якщо є алкогольна чи будь-яка інша залежність – це ще один фактор, що створює проблеми. Важливо у таких випадках звернутись за допомогою до відповідного фахівця. Фізичне або емоційне насильство. Будь-яке насильство у стосунках породжує відчуття самотності. Потрібно пам'ятати, що в таких випадках негайно треба звернутись до спеціаліста чи організацій, які можуть захистити вас, якщо таке відношення загрожує життю чи здоров'ю.



Насильство у стосунках – не норма / Фото Unsplash

Автор: Марта Гнат