"Це вбило мій 23-річний шлюб": чоловіки зізналися, що вони найбільше ненавидять у стосунках

Чоловіки поділилися у соцмережах історіями про вчинки їхніх партнерок, які змусили їх припинити стосунки. Що так сильно їх розізлило – читайте далі.

Буває, що людина робить речі, з якими ви не можете змиритися. Іноді це навіть призводить до розриву стосунків.

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Причини, щоб завершити стосунки: історії з життя

"Якщо моя партнерка буде грубою до працівників сфери послуг, іншого побачення не буде. Це одразу мені говорить про те, якою вона є".

"Нечесність – головна причина, щоб розірвати стосунки. Якщо ти не можеш довіряти людині, то нема причин навіть зустрічатися з нею. Ти завжди будеш хвилюватися за те, що вона робить, коли вона буде не поруч".

"Відсутність емпатії та співчуття вбили мій 23-річний шлюб. Це шокувало та розбивало серце. Вона була такою не завжди, це просто поступово розвивалося".

"Ненавиджу, якщо вона висміює мене або інших людей. Як ви думаєте, приниження людини, яка вам подобається, є хорошою ідеєю?".

"Не здатність просити вибачення та визнавати свої помилки. Я терпіти не можу, коли люди уникають відповідальності, ніколи не перепрошують і навіть не дякують".

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"Соціальні медіа. Я не хочу, щоб кожен момент моїх стосунків висвітлювався у фейсбуці чи інстаграмі. Я рік зустрічався з однією жінкою, у якої не було смартфона, не було інтернету вдома, і навіть не було телевізора. Це було напрочуд приємно. Чесно. Коли ми проводили час разом, ми проводили час разом".

"Для мене дуже важлива пунктуальність. Якщо ти спізнюєшся, то повідом мені одразу, як зрозумієш це. Я багатьох людей чекав на холоді".

"У мене не було жодних цілей, окрім розваг. Моя колишня жила лише для того, щоб тусити щовечора зі своїми друзями. Там не було майбутнього, і у мене були нездорові стосунки з алкоголем. Це був хаос, якого я радий позбутися".