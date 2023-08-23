Чоловіки-представники Овнів, Скорпіонів та Риб довго у стосунках не затримуються. Вони змінюють партнерів, бо не люблять зобов'язань та стабільності, пише 24 Канал.

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Овен

Цьому чоловікові завжди потрібно щось нове і захопливе. Йому скоро стає нудно в стосунках, тому часто змінює партнерів у пошуках емоційної й фізичної пристрасті.

Гороскоп для Овнів

Скорпіон

Скорпіони завжди на шляху до відкриттів і пригод. Вони можуть змінювати партнерів, щоб відкрити нові горизонти та дослідити невідоме. Життя для них – експеримент.

Гороскоп для Скорпіонів

Риби

Риби завжди на хвилі емоцій та фантазій. Вони можуть швидко змінювати партнерів, коли відчувають, що їхні очікування не відповідають реальності.

Гороскоп для Риб