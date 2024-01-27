До стосунків й гадки не мали: чоловіки розповіли, що у жінках вражає їх найбільше
27 січня 2024, 11:49Читать новость на русском
Чоловіки зізналися, які факти про жінок вражають та дивують їх найбільше. До речі, про більшість із них джентльмени навіть не здогадувалися, допоки не розпочали стосунки.
Звичайно, кожна людина – унікальна. А користувачі мережі, які поділилися цими фактами, роблять висновок на основі спілкування лише зі своїми партнерками. Водночас все одно цікаво дізнатися, що ж найбільше вражає та дивує чоловіків.
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Що вражає чоловіків найбільше
- Часто, коли жінка розповідає про якусь проблему, вона вже знає, як діяти, однак хоче, аби її вислухали.
- Жінки бувають занадто критичні до себе: якщо почути, що каже їхній внутрішній голос, можна отримати шок.
- Душ ніколи не буває надто гарячим!
- Жінки відчувають сильний суспільний тиск щодо свого вигляду.
- Кримінальні шоу – must have для спокійного вечора.
- Засоби жіночої гігієни коштують занадто дорого.
- Жіночий одяг має тисячі варіацій. Однак знайти "саме те" буває дуже складно.
- Ґумки для волосся з'являють просто нізвідки й починають розмножуватися.
- Те, що наснилося уночі, може змінити весь день.
- Деякі жінки справді люблять, коли їм дарують квіти.
- Зволожувальний крем після душу покриває 90% тіла.
- Виявляється, бувають накладні вії.
Що ж, тепер черга жінок розповісти, які факти про чоловіків вразили їх після початку стосунків.