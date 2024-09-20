Інтимна близькість – це важливий елемент романтичних стосунків. На анонімному форумі Reddit чоловіки відверто розповіли про те, чим би хотіли поділитися з жінками.

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Чоловіки діляться своїми думками про секс

1. "Відсутність ерекції не означає відсутність інтересу. Також навпаки – ерекція не дорівнює зацікавленість чи згоду".

2. "Я хочу, щоб мене спокусили. Не сприймайте як належне те, що я повністю готовий у будь-який момент. Іноді мені хочеться побути принцескою".

3. "Ми любимо, щоб наші партнери повідомляли, що їм подобається, а що ні. Спілкування – це сексуально".

4. "Не використовуй секс як систему винагороди. Я хочу, щоб ти хотіла цього, тому що тобі це подобається, а не як винагорода чи клопіт або щось інше. Коли дружина каже мені, що якщо я виконаю завдання "X", ми зможемо зайнятися сексом пізніше, це змушує мене відчувати, що насправді вона цього не хоче".

5. "Як людині з сильним занепокоєнням щодо продуктивності, якщо я деякий час не займався сексом, мені може бути дуже важко "встати". Справа не в тому, що я не збуджений, і не в тому, що ти якась не така. Просто моя тривога заважає мені отримати ерекцію, і чим більше я думаю про це, тим гірше стає".

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6. "Не всі чоловіки схожі на вимикач світла і готові негайно братися до дії. Інтимна близькість і прелюдія є основною частиною досвіду".

7. "Існує величезна різниця між оргазмом як фізичним розрядом (наприклад, секс на одну ніч, мастурбація) та оргазмом з кимось, з ким ти емоційно близький. Я можу мастурбувати багато разів між сексом, але мені потрібно кохатися з партнеркою, щоб емоційно та розумово наповнитися".

8. "Не догоджай людям у спальні. Мені було б так боляче дізнатися, що я насправді не знаю, що тобі подобається".

9. "Я хочу, щоб мене дряпали нігтями по спині".

Проблема будь-яких непорозумінь – у відсутності комунікації. Щоб мати люблячі та здорові стосунки, обговорюйте з коханою людиною геть усе.