Втратили наречених в ідентичних аваріях: історія кохання пари, яку звела трагедія
Джерело:Need to know
Магалі Лазара де Олівейра та Едгар Кампос з Бразилії пережили у своєму житті страшне горе. Жінка та чоловік втратили своїх партнерів у мотоциклетних аваріях на тій самій ділянці дороги.
Пару звело спільне горе
У 2004 році Магалі збиралася вийти заміж за свого коханого. Однак весілля так і не відбулося – наречений жінки розбився на мотоциклі на проспекті у бразильському місті Формізі.
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Аналогічне горе спіткало Едгара – його наречена також загинула у тому ж місці у 2013 році.
Магалі та Едгар познайомилися випадково. Чоловік був клієнтом банку, у якому працювала Магалі. Серед робочих обов'язків жінки було надсилати клієнтам документи для оплати рахунків. Коли Едгар втратив наречену, Магалі висловила йому свої співчуття і поділилася власним горем.
Стосунки між чоловіком та жінкою виникли випадково / Фото Jam Press
У 2018 році жінка випадково надіслала Едгару смайлик з поцілунком і так між ними розпочалося активне спілкування.
Відтоді ми почали розмовляти, бачитися, подорожувати і почали зустрічатися. Тепер, нарешті, ми одружені. Мрія точно здійснилася. Я почуваюся благословенною, що можу розділити життя з такою чудовою, особливою людиною,
– сказала Магалі.
Закохані зустрічалися 6 років, а 15 червня 41-річна Магалі та 46-річний Едгар одружилися.