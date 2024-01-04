Чоловік загубив каблучку за 10 тисяч доларів всього за мить до освідчення

Ерік Лайтл зі США місяцями планував освідчення своїх коханій Олівії Хармс. Особливу каблучку з чорними діаманатами виготовили на замовлення. Однак одягнути її на палець коханій чоловік так і не зміг.

Каблучка могла випасти в парку

Ерік хотів освідчитися коханій напередодні Різдва – 24 грудня. За словами чоловіка, саме у цей день народилася їхня сім'я. Адже минулого року 24 грудня пара завела собаку – золотистого ретривера Нокса. То ж Ерік вважав це символічним.

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Я подумав, що це буде гарний день для нас, щоб зробити ще один крок вперед як сім'я,

– сказав чоловік.

Ерік знав, що його кохана любить чорні діаманти. Він таємно прогортав її збережені картинки у Pinterest і знайшов каблучку, яка б ідеально описала Олівію. Чоловік замовив діамантове колечко з унікальним дизайном і готувався до освідчення.

Ерік вирішив зробити пропозицію руки і серця коханій на пірсі у Сент-Пітерсбергу, що у Флориді. Їхній пес Нокс приніс на нашийнику записку для Олівії, де було написано, чи вийде вона заміж за його "тата". Ерік став на одне коліно, опустив руку в кишеню, щоб дістати чорний мішечок з каблучкою, і зрозумів, що його немає.

Чоловіка миттєво охопила паніка. "Я справді не знаю, що сталося, якщо чесно. Моя теорія полягає в тому, що коли я пішов дістати записку, каблучка випала. Але хтось повинен був підійти дуже швидко, щоб забрати її", – розповів Ерік.

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Він досі не вірить у те, що сталося. Каблучка коштувала 10 тисяч доларів і була незастрахованою. Хоч Ерік і каже, що справа не в грошах, та це все одно чималі кошти для нього. У минулому чоловік 12 працював штаб-сержантом, тому ця покупка була досить коштовною.

Чоловік ще раз освідчився коханій, але каблучку так і не знайшли

Коли пара ввечері повернулася додому, Ерік ще раз освідчився коханій, і вона погодилася. Зараз наречені намагаються розшукати каблучку і звернулися до правоохоронців та журналістів, щоб привернути увагу. Тому, хто знайде колечко і поверне його, пропонують винагороду – 1000 доларів.

Ми збираємося докладати максимум зусиль і сподіватися на краще. Але, зрештою, у нас є все, що нам потрібно, прямо тут,

– зазначив Ерік.

Сподіваємося, що диво таки трапиться і особлива каблучка знайдеться. Головне – вірити! Нещодавно ми писали історію про те, що жінка забула каблучку у вбиральній, а незнайомець розшукав її і повернув.