З нас сміються, – чоловік соромиться виходити з дівчиною в люди через публічні поцілунки

30-річний чоловік вже рік перебуває у стосунках. Він любить свою дівчину, і в них чудові стосунки, однак все змінюється, коли поруч з'являються інші люди. Тоді чоловік почувається некомфортно.

Спершу подобалося, а тепер – дратує

Чоловік назвав свої стосунки "ідеальними", коли вони з коханою лише вдвох, пише Mirror. Однак виходити на вулицю зі своєю дівчиною йому соромно.

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Річ у надмірній тактильності дівчини, вона любить публічні поцілунки та прояви фізичної близькості.

Щоразу, коли ми гуляємо, вона така чіпка, що мені стає соромно. Не тільки я почуваюся ніяково – люди, які поруч з нами, не знають, куди дивитися,

– розповів чоловік.

Дівчина часто бере коханого за руку, сідає йому на коліна, цілує. Вона робить так не лише біля незнайомців чи друзів, але й біля родичів. Така поведінка другої половинки некомфортна для чоловіка. Уже всі близькі прокоментували надмірну тактильність його дівчини, а він не хоче, щоб з них сміялися.

Спершу це подобалося чоловіку, бо він думав, що дівчина дуже закохана. Однак зараз він ненавидить публічні прояви кохання. Чоловік не знає, що йому робити, адже попри цей нюанс, він любить свою дівчину і вважає її чудовою та красивою.

Порада експертки

Експертка зі стосунків Колін Нолан пояснила, що у минулому дівчина могла почуватися невпевненою, можливо, їй бракувало уваги від людей, який вона любила.

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Я розумію, що ця потреба дратує вас – як би сильно ви не дбали про когось, вам потрібно інколи побути наодинці або мати можливість сидіти в кріслі, щоб ваша партнерка не сиділа на вас,

– сказала Нолан.

Вона порадила чоловіку бути чесним з коханою – відверто сказати, що він любить її, але публічні прояви кохання йому не подобаються.